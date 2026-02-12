民眾黨初選竄素人黑馬 家樂福員工陳彥廷擁台大碩士學歷震驚網友

民眾黨新北市三重、蘆洲區市議員初選出現震撼結果。原本被外界視為勝券在握的黃國昌子弟兵周曉芸，意外敗給入黨僅一年多的素人陳彥廷。儘管周曉芸提出複查，執行民調的世新大學回函表示結果無異常，民眾黨中央委員會也正式核定提名陳彥廷參選。

初選結果出爐後，周曉芸一度在社群平台臉書表達不滿，質疑民調過程與結果，甚至批評對手「只有繳黨費500元這點符合條件」，引發爭議。隨後她發文澄清，並為相關發言造成的誤解致歉，強調「職業不分貴賤」，也祝賀陳彥廷獲得提名，表示將持續為三蘆選民服務。

因陳彥廷為政治素人，加入民眾黨才一年餘，引發外界討論。有網友在Threads發文，驚訝其高學歷。資料顯示陳彥廷今年42歲，三蘆在地人，自稱在家樂福工作15年，大學就讀中央大學電機系、研究所畢業於台大光電所。面對外界關注，他在接受「民視新聞網」訪問時表示，參選動機很單純，「只是想做點事情」，既然獲得提名，就會參選到底。

不少網友對其職涯選擇感到訝異，「這樣的學歷怎麼會在賣場工作？」、「台大光電出來補貨15年，實在想不通」，甚至有人質疑其人生規劃與從政動機。不過，也有網友指出他可能是金融海嘯、22K政策時代的受害者，光電產業當年不景氣，加上不願外派中國，才選擇留在本地穩定工作，「工作開心最重要」、「大隱隱於市」。

另有網友認為，在家樂福工作並不丟臉，「職業不分貴賤」，更有人表示「反而覺得他很強，想投他一票」，認為其背景顯示民眾黨仍保有讓政治素人出線的空間。

除了個人背景，部分網友將焦點轉向民眾黨初選制度與黨內氛圍，有人質疑民調失真、制度需要改革，也有人直言「這次只能認了，以後再跟黨中央建議」，顯示支持者對黨內程序仍存疑慮。

政治立場方面，留言區也出現明顯對立，有網友認為陳彥廷的政黨選擇與價值觀不符社會期待；但也有人將他視為民眾黨的新希望，認為應全力輔選，讓素人真正走進政治。

根據國家圖書館碩博士論文系統顯示，陳彥廷於2008年繳交的國立台灣大學光電工程學研究所碩士論文資料，其論文名稱為「同步輻射技術在半導體材料之研究」，指導教授為馮哲川。