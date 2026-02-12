宣布選新北...李四川8個字曝決定「當仁不讓、順勢而為」

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長李四川昨天宣布將於2月底請辭北市副市長，3月投入新北市長選舉後，今天一早上班前接受媒體人王淺秋專訪談決定參選的心路歷程。引用直播
北市副市長李四川昨天宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北，間接宣布三月投入新北市長選戰。李四川今天接受媒體人王淺秋專訪，李四川回顧公務員40多年追求的價值，及宣布參選的決定關鍵，給了八個字「當仁不讓、順勢而為」。

李四川說，他是做事的人，不懂選舉、也不會講話，在舞台上與一般政治人物不一樣，比較喜歡活在當下，「今天扮演什麼角色，就把這個角色做好，再來想下一個。不過過年後，就會來好好思考，不管北市、新北，雙北還有什麼可以更好的所有建設。

李四川也提到他在北市這三年、協助市長蔣萬安的施政，從大巨蛋第一年能夠完成打棒球、還有推動演唱會經濟，包括前一段時間比較受攻擊的公館圓環廢除，不過現在結果是公館圓環減少事故，比幾個月減少51%，這才是一個價值。

李也透露，昨他拜訪一位長輩，閒聊時提到其實選舉是做討好人的事，不過施政是做得得罪人的事，不能讓所有人都贊成你，但應該做的就必須要排除所有困難，儘管受攻擊，但若對市民好就要勇往直前。

李也提到，他任公務員40多年，其實不在乎任何職位，之前他也提過，曾在左營高鐵站超商買拿鐵，店員告訴他好久沒見面堅持要請這一杯咖啡，因為對方說「我每次機車騎出來，道路平就想到你」，李四川說，這聽起來是一件小事，不過是人民關心的事，也是施政者要要求的價值，這也是他要追求的。

李四川

