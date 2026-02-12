新北藍白合...李四川表態了：有機會將來請益黃國昌

北市副市長李四川二月底請辭，宣布三月將回熟悉的新北，投入新北市長選戰。接下來新北藍白合？李四川說，新北藍白合相當重要，李也透露，先前黃國昌主席曾來約會面，但他當時還沒有身分，不過接下來有機會，將會來請益黃國昌。

李四川今天接受媒體人王淺秋廣播專訪，對於接下來新北如何藍白合？李四川說，往後的選舉，他與黃國昌會是君子之爭，如果國民黨有提名他，要與黃國昌民調決定，他都不排斥，尊重黨的安排與黃國昌的協調。

李四川強調，黨內與民眾黨協調，如果有機制，他會參加機制，誰勝出就代表選新北，因藍白合還是相當重要，施政還是要多數贊成，市政推展才能順利。

李四川今天也透露，前一段時間，其實黃國昌有來約見面，但當時李四川回覆，因還沒有宣布參選，也還不是擬參選人，沒有身分可以見面，但如果要談施政可以經驗分享，但只要談就會涉及選舉，所以等決定了，有機會他會再來請益黃國昌。

李四川提到，尤其黃國昌在立法院的戰鬥力，這是黃國昌的優點，也是他該學習的地方。