快訊

「驚聲尖笑」48歲男星驚傳過世！不敵大腸直腸癌病魔 愛妻悲痛證實

威力彩連槓上看13.5億元！命理師曝買彩券3技巧「大幅衝高中獎運」

拚期中選前交成果？南華早報：川普可能3月31日訪中 擬再延貿易休戰一年

新北藍白合...李四川表態了：有機會將來請益黃國昌

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長李四川今天接受媒體人王淺秋廣播專訪。引用直播
北市副市長李四川今天接受媒體人王淺秋廣播專訪。引用直播

北市副市長李四川二月底請辭，宣布三月將回熟悉的新北，投入新北市長選戰。接下來新北藍白合？李四川說，新北藍白合相當重要，李也透露，先前黃國昌主席曾來約會面，但他當時還沒有身分，不過接下來有機會，將會來請益黃國昌。

2026九合一選舉

李四川今天接受媒體人王淺秋廣播專訪，對於接下來新北如何藍白合？李四川說，往後的選舉，他與黃國昌會是君子之爭，如果國民黨有提名他，要與黃國昌民調決定，他都不排斥，尊重黨的安排與黃國昌的協調。

李四川強調，黨內與民眾黨協調，如果有機制，他會參加機制，誰勝出就代表選新北，因藍白合還是相當重要，施政還是要多數贊成，市政推展才能順利。

李四川今天也透露，前一段時間，其實黃國昌有來約見面，但當時李四川回覆，因還沒有宣布參選，也還不是擬參選人，沒有身分可以見面，但如果要談施政可以經驗分享，但只要談就會涉及選舉，所以等決定了，有機會他會再來請益黃國昌。

李四川提到，尤其黃國昌在立法院的戰鬥力，這是黃國昌的優點，也是他該學習的地方。

黃國昌 李四川

延伸閱讀

宣布參選新北...李四川曝一施政敬佩侯友宜這魄力 將請益劉和然

李四川除雙北連線 李明賢曝藍屏東戰隊：拚台灣頭贏到台灣尾

新北藍營整合快…王世堅諷黃國昌：把別人打成魔鬼 無法成就自己是天使

李四川投入新北市長選戰 「朱家軍」力挺：最強戰將出列

相關新聞

宣布選新北...李四川8個字曝決定「當仁不讓、順勢而為」

北市副市長李四川昨天宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北，間接宣布三月投入新北市長選戰。李四川今天接受媒體人王淺秋專訪，李...

李四川除雙北連線 李明賢曝藍屏東戰隊：拚台灣頭贏到台灣尾

北市副市長李四川宣布2月底將辭副市長，3月投入新北市長選戰。國民黨議員李明賢說，國民黨出戰2026選戰，新北李四川、高雄...

新北藍白合...李四川表態了：有機會將來請益黃國昌

北市副市長李四川二月底請辭，宣布三月將回熟悉的新北，投入新北市長選戰。接下來新北藍白合？李四川說，新北藍白合相當重要，李...

宣布參選新北...李四川曝一施政敬佩侯友宜這魄力 將請益劉和然

北市副市長李四川昨天宣布三月將投入新北市長選舉，李今接受媒體人王淺秋專訪，對於新北市長侯友宜第一時間全力支持，李四川透露...

觀察站／穩固雙北 蔣萬安、李四川雙母雞助攻台灣尾

台北市副市長李四川昨在輝達總部落定後，終於要投入新北市長選戰，不僅化解藍營基層焦慮，未來更將與市長蔣萬安形成「雙母雞」之...

新聞幕後／川伯出線「侯友宜點頭絕對是關鍵」

北市府昨與輝達完成專案地上權簽約，北市副市長李四川宣布二月底將辭副市長，並稱「當仁不讓」，間接宣布三月將投入新北市長選戰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。