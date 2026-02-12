宣布參選新北...李四川曝一施政敬佩侯友宜這魄力 將請益劉和然

北市副市長李四川昨天宣布三月將投入新北市長選舉，李今接受媒體人王淺秋專訪，對於新北市長侯友宜第一時間全力支持，李四川透露，過去外界常說他們有「瑜亮情結」，但其實「我相當敬佩他」，李甚至提到翻轉五股垃圾山變成夏綠地的重大建設，「也只有警界出身的侯市長，有這樣的能力重新整理。」

李四川昨天宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北，宣布三月投入新北市長選戰。李四川今天接受專訪也透露，昨天新北副市長劉和然第一時間表態力挺，他昨天因局處尾牙，比較晚的時候有打電話給劉和然，只是時間比較晚，沒有接上電話。但接下來會去找劉和然請益，希望能提供一些意見。

李四川今天上班前，接受媒體人王淺秋廣播專訪，對於昨天宣布請辭選新北後，侯友宜市長、劉和然副市長第一時間表達全力支持，李四川說，其實他相當敬佩侯友宜市長，他也跟侯市長很好，沒有不愉快的事情。

「以前該得罪人的，他都衝在前面」。李四川也透露，他日前在板橋與侯友宜碰面聊了一個小時多，兩人聊了很多，包括學習侯市長很多施政技巧與經驗。李四川也提到最敬佩侯市長的一項施政就是新北重要施政五股垃圾山，侯市長將一個過去新北很髒亂的地方，還涉及不法的倒土等，也只有警界出身的侯市長，有這樣的能力重新整理，這是相當值得他敬佩的。

另外，提到新北副市長劉和然，李四川說，劉是他在新北當副市長時的教育局長，劉的口才絕對沒有問題，教育專業也有相當大的魄力，後來轉任環保局長、副市長，不管是台北縣或新北市，都對施政有相當大的貢獻，很謝謝劉昨天表達願意幫忙。

李四川說，為了感謝劉和然表態支持，昨天他也有在劉臉書底下留言感謝。他也會找個時間去拜訪劉和然請益、會去請教，尤其劉先前參與選舉會有一些想、對新北的建議想法，都會去請教他，希望能提供一些意見。