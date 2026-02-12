李四川除雙北連線 李明賢曝藍屏東戰隊：拚台灣頭贏到台灣尾

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長李四川。本報資料照片
北市副市長李四川。本報資料照片

北市副市長李四川宣布2月底將辭副市長，3月投入新北市長選戰。國民黨議員李明賢說，國民黨出戰2026選戰，新北李四川、高雄柯志恩、屏東蘇清泉三人都是屏東出身，可以組成「屏東戰隊」、「屏東人連線」！

2026九合一選舉

本身也爭取議員連任的李明賢也是屏東人，李說，年前他在屏東鄉親邀請的一場餐敘上，包括李四川、柯志恩、蘇清泉跟他同桌，席間不少鄉親就不斷替三人加油，期許為故鄉爭光、順利當選縣市長，凍蒜聲不斷。當時李四川微笑不語，李說「當多數人都很很清楚，川伯參選已是板上釘釘的事情。」

李明賢表示，巧合的是，代表民進黨參選新北市長也是屏東出身的蘇巧慧，也多次在屏東同鄉會同時遇到兩人，李四川人氣硬是更勝一籌。輝達順利簽約後，李也順勢請辭並宣布投入新北選戰，未來就如同工程界出身的：一步一腳印，加速布局經營選戰；一槌一釘打造新北建設。

李明賢說，年底他也要再次爭取台北市議員連任，算是廣義的屏東戰隊一員，也希望大家多多為「屏東戰隊」加油，川伯加油！志恩委員加油！清泉委員加油！我們一起努力，從台灣頭贏到台灣尾，屏東連線加油，頭贏到台灣尾。

屏東 李四川

