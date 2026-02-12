聽新聞
新北選戰啟動 藍小雞鬆口氣

聯合報／ 記者魯永明郭政芬邱瑞杰葉德正戴永華／連線報導

台北副市長李四川宣布參選新北市長，藍營認為他未來可跟台北市長蔣萬安，形成「雙母雞」、「雙箭頭」效應，從雙北外溢，為選情緊繃縣市提供助力。

2026九合一選舉

新北議長蔣根煌說，藍營完成整合，能有效帶動藍營士氣。藍營基層則表示，李四川終於來了，地方「小雞」鬆了一口氣，也意味新北選戰全面啟動。

李四川正式表態參選，最興奮的莫過於新北藍營。議員林金結說，很開心川伯終於要回來，過去到基層跑行程始終少了帶頭的母雞，支持者問起只能回應「快了、快了」，現在終於能說「來了、來了」。

「新北選戰全面啟動。」新北市議會國民黨團新任書記長陳儀君說，地方小雞確實鬆了一口氣，接下來黨團的重點工作，會先把內部組織與默契建立好，新增智庫功能，做為黨團和黨中央、李四川的溝通橋梁。

被視為藍白合觀察指標的嘉義市，民眾黨市長參選人前立委張啓楷說，新北在李四川表態後，象徵合作進程向前推進，期待能為嘉市帶來示範效果，加速整合腳步，藍白合作模式成形，對南部選戰布局有帶動作用。

國民黨嘉義市長參選人翁壽良說，北台灣向來是藍營重要戰略據點，雙北人口規模與政治影響力大，若整合順利，不僅有助穩固都會區選情，也能提升整體氣勢，為選情艱困的南部地區加分。

國民黨新竹縣長初選立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢完成登記。徐欣瑩辦公室回應，雙北「強強聯手」對北台灣整體選情絕對是強心針；未來期望「北北桃竹竹」聯合競選，共推北台灣治理生活圈。陳見賢說，北台灣國民黨執政縣市近年執政成果相信會轉化為民意支持。

有意爭取宜蘭縣國民黨提名的立委吳宗憲認為，雙北「母雞」一定有外溢效應，他樂觀期待能與宜蘭聯手作戰，擴大能量與票源。

國民黨 李四川

