竹縣藍營初選！徐欣瑩壓線登記 陳見賢反擊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
國民黨立委徐欣瑩昨在大批支持者陪伴下到新竹縣黨部，登記初選，她數度哽咽談初選七三制不公平。記者郭政芬／攝影
國民黨立委徐欣瑩昨在大批支持者陪伴下到新竹縣黨部，登記初選，她數度哽咽談初選七三制不公平。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長初選內戰，繼副縣長陳見賢前天率先登記後，立委徐欣瑩昨完成登記，她數度哽咽談初選七三制不公，未來將是「清流前瞻」對抗「黑金弊案」的聖戰；陳見賢陣營反擊，初選本應是爭取認同的民主歷程，而非對同黨同志人格攻擊或詆毀黨內制度的戰場。

2026九合一選舉

國民黨新竹縣初選提名昨為登記最後一天，徐欣瑩下午三時現身新竹縣黨部，現場聚集大批支持者，包含徐姓宗親會、議員、代表、村里長等為徐加油打氣。徐欣瑩強調，為了新竹的清白與改革，她勇敢堅持，邀請渴望陽光、拒絕黑金的鄉親做她的後盾，加入這場改革為名的行動。

媒體追問她登記代表接受初選遊戲規則嗎？徐欣瑩回應，「登記之後就會努力爭取國民黨提名，就按照程序來走」；若未來協調又破局將有何行動？徐直言，不回應假設性問題。

徐欣瑩並提到新竹縣下一任的縣長要敢挑戰長期盤踞地方、阻礙改革的利益結構，還提出「雙ＡＩ計畫」政策願景，推動科技與有愛ＡＩ計畫，讓新竹縣綻放科技光芒，同時也能安心成家。

陳見賢陣營昨反擊，初選不應是對同黨同志進行人格攻擊，或對黨內制度加以惡意詆毀的戰場。本報資料照片
陳見賢陣營昨反擊，初選不應是對同黨同志進行人格攻擊，或對黨內制度加以惡意詆毀的戰場。本報資料照片

針對徐欣瑩登記提出要對抗「黑金弊案」等說法。陳見賢競選辦公室發言人田芮熙回應，徐欣瑩不宜參與制度，又對提名機制屢加批評，甚至以「陷阱」、「不公」等偏激字眼製造內部對立。呼籲徐與其支持者停止對國民黨及同黨同志陳見賢的政治攻擊，不應演變為傷害政黨的政治鬥爭。

田芮熙也提到，競選團隊已掌握街頭散發黑函式文宣，及其他試圖干擾輿論、帶動負面風向的不當行為，呼籲相關人士適可而止，切莫變本加厲，進一步撕裂黨內團結。

新竹縣長初選最後確定陳見賢與徐欣瑩兩人登記，目前暫定三月廿八日黨員投票，另將進一步協調民調的執行時間與方式，待整體作業確認後，產生縣長提名人選。

