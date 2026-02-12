聽新聞
新聞幕後／川伯出線「侯友宜點頭絕對是關鍵」

聯合報／ 記者林麗玉葉德正／連線報導

北市府昨與輝達完成專案地上權簽約，北市副市長李四川宣布二月底將辭副市長，並稱「當仁不讓」，間接宣布三月將投入新北市長選戰。據了解，李四川這時機點宣布，除輝達案完成簽約任務外，更重要是與新北市長侯友宜達成默契，水到渠成。

2026九合一選舉

熟悉侯友宜、劉和然的市府幕僚也說，「守住新北，是侯、劉二人最重要的任務」，侯友宜對延續執政人選的態度，以及市政穩定、延續性的整體考量，在折衝過程中逐漸成形，在侯友宜居中協調下，得以圓滿落幕，「這是長期多方互動後，自然走到的結果」。

知情人士透露，李四川宣布參選，侯友宜點頭絕對是關鍵，市政接棒如第二市政中心等後續建設如何延續，去年十二月到今年一月間都陸續談，國民黨副主席李乾龍等人居中斡旋，最後才達成共識。黨內已經有一定程度的整合，至於藍白合要等黨中央幫忙。

「李四川無意中走了侯友宜模式。」另名藍營人士也透露，二○一五年侯友宜選在二二八投入新北市長選舉；李四川先前也因侯友宜未給肯定答覆，同樣把時間最終宣布參選時機定在二二八，在此之前積極溝通。

日前幾個幕僚幫李四川過生日，當時有住南部的幕僚問李「過年到了，是不是要跟著跑行程？」當時李還說「快去買返鄉車票，好好回家過年，我也要回南部。」如今局勢稍有不同。他說，李宣布請辭參選有自己的節奏，要完成輝達案，還須考量地方期待，時間也不能拖太久，雖是眾望所歸，但他非現任市長，也還沒被黨徵召，處境略顯尷尬。

也有幕僚透露，李四川最近應邀出席新北活動，都感受到基層的熱情，新北很多重大建設都是李四川擔任新北副市長任內參與規畫，李曾說，「新北廿九區都有建設的故事」，以三重果菜公司為例，當年就是李四川任內協助汙水接管等環境改善。

李四川 侯友宜

