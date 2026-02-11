李四川請辭參選新北市 侯友宜、劉和然力挺

台北市副市長李四川昨宣布將於二月底請辭、參選新北市長，強調自己「當仁不讓」；新北市長侯友宜隨即表態「請和我們一起全力支持李四川！」有志參選的新北市副市長劉和然強調，「我願意也會全力支持，與四川副市長並肩戰鬥。」民眾黨新北市長參選人黃國昌說，希望未來能夠互相激勵，互相競爭的方式，共組最強競選團隊，帶給新北市民更好生活。

民進黨已提名立委蘇巧慧角逐新北市長選戰，藍營基層苦等「最強人選」。李四川說，他是新北市民，過去這段期間感謝許多市民在民調中支持他，「我當然有感，也應該當仁不讓。」他曾擔任行政院秘書長、三個直轄市副市長，對如何建設、發展城市，其實有自己的想法，只是從沒想過有一天能有機會去做成這些事。

李：和黃國昌找出合作方式

若能獲國民黨提名，李四川說，他會和民眾黨主席黃國昌找出藍白共同合作的方式，了解他的人都知道，「做決定後，我是一個全力以赴的人。」

輝達和北市府昨簽約，記者會後媒體詢問李四川下一步，他賣關子說「下一步是走到辦公室」。不到一小時，他在臉書宣布二月底請辭，「三月開始，我會回到我熟悉的新北市。」藍營認為，李和台北市長蔣萬安的「雙母雞」效應可外溢全台。

侯友宜表示，他與李四川都從基層一步步打拚，共同語言就是「行動」，一棒接一棒，棒棒是強棒，「請和我們一起全力支持李四川！」在城市發展的關鍵轉折點，在重大工程最艱難的起步階段，李四川都義無反顧、扛起重擔，多年共事，他清楚李對細節的挑剔、對效率的執著。

「我由衷佩服老同事劉和然願意挑戰、勇於承擔。」侯友宜說，一件事的成就，絕非一個人的功勞，而是一群人的努力，劉和然一直在第一線並肩同行。綜合地方聲音與整體局勢，在不同時間點參考民調，評估選情及大環境，目標始終只有一個，就是延續新北市的進步。

劉和然說，團結是為了讓新北贏下更好的未來，在侯友宜協調下，一起做出最重要、也最關鍵的決定，由李四川代表國民黨參選二○二六新北市長，他願意、也會全力支持。

國民黨前主席朱立倫力挺，「李四川準備好了，第一天就能上手！」至於藍營提名時序，國民黨秘書長李乾龍說，農曆年後將啟動提名程序，力求本月走完流程。

春節後藍白展開協商工作

國民黨組發會主委李哲華說，他和民眾黨保持密切聯絡，預計農曆年後召開兩黨協商工作小組，包括新北、嘉義市及宜蘭縣都不急著提名或徵召作業，待機制出爐後，才會談共推人選。

黃國昌表示，尊重國民黨程序，如果最後由李四川代表參選新北市長，他期待共組一個最好、最強的競選團隊。

蘇巧慧說，大家的面試官都是新北四百萬市民，她會按照規畫好的節奏，陸戰與空戰並重，努力展現能力、態度和政見，「無論對手是誰，我們都已做好準備。」