新北議員選舉提名 綠3區要初選 藍年後登記

聯合報／ 記者葉德正張策／新北報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨到板橋新埔市場掃街衝刺陸戰。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨到板橋新埔市場掃街衝刺陸戰。記者葉德正／攝影

民進黨六都議員初選登記前天截止，民調時間將落在三月二日至四月十日間，新莊、土樹三鶯與汐金萬三選區要辦初選。市長參選人蘇巧慧說，初選有競爭是民進黨歷來傳統，會找出最好、最強人選服務市民。

蘇巧慧表示，她的任務是在議員參選人出線後，組成一個團隊，會用共同的政見，走遍新北的大街小巷，向市民報告，也爭取市民肯定和信任。

國民黨新北議員登記作業安排在年假過後，目前可能初選選區是汐止、永和，廖先翔拚上立委後，空出的汐止議員空間，已有3人表態，包括立委羅智強辦公室主任何元楷、國民黨前發言人蕭敬嚴、新北民政局秘書張珀源。

蕭敬嚴獲得廖先翔支持，何元楷也有多位藍軍立委加持，被視為侯家軍張珀源也有一定實力，新生代爭出線，汐止街頭已有看板硝煙味。

被視為藍軍「鐵票倉」的永和區戰況也相當猛烈，從政逾四十年的資深議員連斐璠宣布退休且無交棒人選，各路人馬虎視眈眈，想在優勢選區插旗卡位。

目前浮上檯面的新人包括永和區民治里長陳以樂、永和區工商婦女聯誼會長李珮媜、建築師蘇昭龍等，新北市政府副發言人陳柏翰原有意要選淡水區議員，經協調後確定投入永和區初選，被視為潛力新秀。

