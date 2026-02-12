聽新聞
綠3人「跳過」初選 高雄議員選情添變

聯合報／ 記者郭韋綺吳淑玲／連線報導
民進黨高市議員初選登記截止，共有42人搶34席提名。記者徐白櫻／攝影
民進黨高市議員初選登記截止，共有42人搶34席提名。記者徐白櫻／攝影

南二都民進黨議員初選出現激戰區，台南第十選區形成四搶二，打出「大咖牌」，新人卓佩于昨天掛出副總統蕭美琴的推薦看板；高雄投入第四選區的新人薛兆基、第七選區的前議員黃淑美及第十選區的前議員陳信瑜，均「跳過」黨內初選而直接參選，讓戰況更混沌。

台南市議員十三個選區，共卅七人登記將提名卅二席，十選區東區的民進黨現任議員蔡筱薇尋求三連霸，也是綠營在東區唯一一席議員，另，挺妃派的前市議員蔡旺詮、本屆高票落選的陳金鐘都要捲土重來，但提名席次從原本三席縮水成二席，競爭更激烈。

湧言會推薦的新人卓佩于昨天掛出副總統蕭美琴全力推薦的看板，卓佩于說，從初懂政治到擔任立委王定宇服務處主任，蕭美琴一直是她學習的對象，「感謝蕭美琴疼惜，把大台南第一面推薦看板給了我！」會拚盡全力爭取出線。

另民進黨高市議員初選截止登記，擬提名卅四人卻有四十二人登記，六個選區出現競爭，其中三個選區有擬參選人聲明直接以無黨參選。

第四選區左楠區薛兆基確定跳過初選直接投入選舉，第七選區三民區黃淑美於截止日則發聲明追隨黨外民主前輩余登發，另第十選區前鎮小港區陳信瑜也未登記初選，地方認為，恐瓜分選票，影響選情。

被點名回鍋參選的高市觀光局長高閔琳昨天則說，去年初陸續有鄉親頻頻表達支持、希望她回到地方服務，但她將跟隨市長陳其邁做好做滿，不參戰、也不脫黨參選；上月底宣布不登記初選的左楠區新人、民進黨全國黨代表郭原甫也宣誓，不脫黨、更不會以無黨籍身分或接受任何形式參選。

