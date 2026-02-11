幕後／藍營新北市長之爭落幕 沒戲劇性轉折、是持續推進的結果

藍營新北市長人選確定由台北市副市長李四川出線，整體過程未走向外界憂心的「台中困局」，熟悉新北市長侯友宜、副市長劉和然的人士指出，外界總以為因有戲劇性轉折才會有今天結果，但實際上，這是一場持續進行、逐步收斂的過程，在侯友宜關鍵居中協調下，最終圓滿落幕。

近侯、劉人士表示，外界往往將焦點放在「這幾天有沒有碰面」、「是不是關鍵會談」，但方向其實早已明確。侯友宜對於延續執政人選的態度，以及市政穩定、延續性的整體考量，早就慢慢逐漸成形，並非臨時拍板。

該人士指出，劉和然當初出面爭取，非短線操作，而是實在努力了一整年，從去年行動治理幾乎場場到場，深入基層經營，到近期多項重要政治議題，包括財劃法、營養午餐免費政策等，都正面迎戰民進黨參選人蘇巧慧，雙方互不相讓。

劉也清楚自身在年輕族群仍有補強空間，日前致敬藝人許光漢穿搭的社群貼文，雖一度挨酸，也成功掀起討論，顯示其嘗試跨出同溫層的企圖。

該人士說，每一次民調數字，劉和然都看在眼裡，結果底定後，選擇尊重整體安排，目的就是希望藍營在新北不要內耗失控，對熟悉新北政情的人而言，今天的結局並不令人驚訝，這不是誰突然勝出，而是多條路線長期互動後，自然走到的結果。