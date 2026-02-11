快訊

明天回溫「周末前都是好天氣」 除夕變天…北東連5天濕冷

女毒犯撞死派出所長辯稱只想脫身 國民法官判死痛斥虐殺：人神共憤

中獎預兆？彩券行鸚鵡開金口突喊這5字 幸運兒竟刮中百萬大獎

幕後／藍營新北市長之爭落幕 沒戲劇性轉折、是持續推進的結果

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
藍營新北市長人選確定由台北市副市長李四川出線。本報資料照片
藍營新北市長人選確定由台北市副市長李四川出線。本報資料照片

藍營新北市長人選確定由台北市副市長李四川出線，整體過程未走向外界憂心的「台中困局」，熟悉新北市長侯友宜、副市長劉和然的人士指出，外界總以為因有戲劇性轉折才會有今天結果，但實際上，這是一場持續進行、逐步收斂的過程，在侯友宜關鍵居中協調下，最終圓滿落幕。

2026九合一選舉

近侯、劉人士表示，外界往往將焦點放在「這幾天有沒有碰面」、「是不是關鍵會談」，但方向其實早已明確。侯友宜對於延續執政人選的態度，以及市政穩定、延續性的整體考量，早就慢慢逐漸成形，並非臨時拍板。

該人士指出，劉和然當初出面爭取，非短線操作，而是實在努力了一整年，從去年行動治理幾乎場場到場，深入基層經營，到近期多項重要政治議題，包括財劃法、營養午餐免費政策等，都正面迎戰民進黨參選人蘇巧慧，雙方互不相讓。

劉也清楚自身在年輕族群仍有補強空間，日前致敬藝人許光漢穿搭的社群貼文，雖一度挨酸，也成功掀起討論，顯示其嘗試跨出同溫層的企圖。

該人士說，每一次民調數字，劉和然都看在眼裡，結果底定後，選擇尊重整體安排，目的就是希望藍營在新北不要內耗失控，對熟悉新北政情的人而言，今天的結局並不令人驚訝，這不是誰突然勝出，而是多條路線長期互動後，自然走到的結果。

對於劉和然的未來，該人士認為，劉在接下來的選戰中仍將扮演重要角色，「守住新北，是劉和侯最重要的任務。」

新北市副市長劉和然。本報資料照片
新北市副市長劉和然。本報資料照片

劉和然 侯友宜 李四川
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

藍營火速整合挺李四川 王世堅意外：新北選情兩強相爭

李四川將請辭投入新北選戰 李乾龍：2月底前完成徵召

探子挺川伯 侯友宜表態挺李四川選新北一棒接一棒

侯友宜表態支持李四川 劉和然：與李四川並肩作戰

相關新聞

准辭了？蔣萬安讚好戰友李四川：在哪我都全力支持

北市府今與輝達完成專案地上權簽約，副市長李四川宣布二月底將辭副市長，三月回熟悉的新北，間接宣布三月將投入新北市長選戰。外...

藍營火速整合挺李四川 王世堅意外：新北選情兩強相爭

台北市副市長李四川今下午宣布二月底將辭職副市長，投入新北市長選舉，民進黨立委王世堅今晚出席寧夏夜市千歲宴活動受訪，驚訝國...

李四川將請辭投入新北選戰 李乾龍：2月底前完成徵召

國民黨新北市長人選浮出檯面。台北市副市長李四川今下午發文，表示將於2月底請辭台北市副市長一職，回到「熟悉的新北」投入選戰...

新北整合完成 國民黨：3月再與李四川討論提名事宜

台北市副市長李四川宣布月底請辭，3月回到新北市，原有意爭取提名的新北市副市長劉和然也表達支持。外界關注提名時程，國民黨組...

幕後／藍營新北市長之爭落幕 沒戲劇性轉折、是持續推進的結果

藍營新北市長人選確定由台北市副市長李四川出線，整體過程未走向外界憂心的「台中困局」，熟悉新北市長侯友宜、副市長劉和然的人...

新北藍營整合快…王世堅諷黃國昌：把別人打成魔鬼 無法成就自己是天使

民進黨立委王世堅今晚出席寧夏夜市千歲宴活動，媒體問及台北市副市長李四川宣布二月底請辭副市長，投入新北市長選舉，新北市長侯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。