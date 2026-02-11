新北藍營整合快…王世堅諷黃國昌：把別人打成魔鬼 無法成就自己是天使

民進黨立委王世堅今晚出席寧夏夜市千歲宴活動，媒體問及台北市副市長李四川宣布二月底請辭副市長，投入新北市長選舉，新北市長侯友宜及副市長劉和然紛紛表示全力支持，王世堅驚訝藍營整合快之外，也暗酸民眾黨主席黃國昌，把別人打成魔鬼，無法成就自己是天使。

王世堅表示，沒想到國民黨快速整合推出候選人，這點是其他政黨學習的對象。話鋒一轉也酸民眾黨，「尤其現在小黨還在『捧一下、來一下』（台語：試一下），不用掙扎了。」

王世堅也說，現在新北市還有另一隻母雞，「我們就祝福」，即便是掙扎也是應當的，這也是權利。「為什麼民調都個位數」把別人都打成魔鬼，沒有辦法成就自己是天使，另一位母雞就是這樣的問題。

王世堅說，尤其擔任政治領袖，不能把別人都當成魔鬼這樣惡打，但是自己卻不足以成為天使的條件；尤其過去種種事情，相信都會留下足跡，甚至是涉及法律問題，自己應該要知道且面對。

另外，有關李四川卸任副市長後，北市副市長人選？王世堅說，李四川離開北市府是北市相當的損失，但是相信蔣萬安這幾年對市政了解，應該培養出接任李副的人選是沒有問題，「台北市有8萬多名文武百官，身經百戰，相信從優秀的市府官員當中去找出一位接替，不是難事。」

他也說，不過這陣子離開的交接期間，確實是台北市的損失。