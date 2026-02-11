快訊

明天回溫「周末前都是好天氣」 除夕變天…北東連5天濕冷

女毒犯撞死派出所長辯稱只想脫身 國民法官判死痛斥虐殺：人神共憤

中獎預兆？彩券行鸚鵡開金口突喊這5字 幸運兒竟刮中百萬大獎

新北藍營整合快…王世堅諷黃國昌：把別人打成魔鬼 無法成就自己是天使

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨立委王世堅今晚出席寧夏夜市千歲宴活動。記者邱書昱／攝影
民進黨立委王世堅今晚出席寧夏夜市千歲宴活動。記者邱書昱／攝影

民進黨立委王世堅今晚出席寧夏夜市千歲宴活動，媒體問及台北市副市長李四川宣布二月底請辭副市長，投入新北市長選舉，新北市長侯友宜及副市長劉和然紛紛表示全力支持，王世堅驚訝藍營整合快之外，也暗酸民眾黨主席黃國昌，把別人打成魔鬼，無法成就自己是天使。

2026九合一選舉

王世堅表示，沒想到國民黨快速整合推出候選人，這點是其他政黨學習的對象。話鋒一轉也酸民眾黨，「尤其現在小黨還在『捧一下、來一下』（台語：試一下），不用掙扎了。」

王世堅也說，現在新北市還有另一隻母雞，「我們就祝福」，即便是掙扎也是應當的，這也是權利。「為什麼民調都個位數」把別人都打成魔鬼，沒有辦法成就自己是天使，另一位母雞就是這樣的問題。

王世堅說，尤其擔任政治領袖，不能把別人都當成魔鬼這樣惡打，但是自己卻不足以成為天使的條件；尤其過去種種事情，相信都會留下足跡，甚至是涉及法律問題，自己應該要知道且面對。

另外，有關李四川卸任副市長後，北市副市長人選？王世堅說，李四川離開北市府是北市相當的損失，但是相信蔣萬安這幾年對市政了解，應該培養出接任李副的人選是沒有問題，「台北市有8萬多名文武百官，身經百戰，相信從優秀的市府官員當中去找出一位接替，不是難事。」

他也說，不過這陣子離開的交接期間，確實是台北市的損失。

王世堅 李四川 黃國昌 侯友宜 劉和然
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

藍營火速整合挺李四川 王世堅意外：新北選情兩強相爭

李四川請辭北市副市長！黃國昌讚川伯貢獻 盼組最強競選團隊

民眾黨提名陳彥廷參選新北三蘆議員 黃國昌：周曉芸會全力輔選

希望高金素梅加入台灣派有何不對？王世堅：胡亂攻擊我莫名其妙

相關新聞

准辭了？蔣萬安讚好戰友李四川：在哪我都全力支持

北市府今與輝達完成專案地上權簽約，副市長李四川宣布二月底將辭副市長，三月回熟悉的新北，間接宣布三月將投入新北市長選戰。外...

藍營火速整合挺李四川 王世堅意外：新北選情兩強相爭

台北市副市長李四川今下午宣布二月底將辭職副市長，投入新北市長選舉，民進黨立委王世堅今晚出席寧夏夜市千歲宴活動受訪，驚訝國...

李四川將請辭投入新北選戰 李乾龍：2月底前完成徵召

國民黨新北市長人選浮出檯面。台北市副市長李四川今下午發文，表示將於2月底請辭台北市副市長一職，回到「熟悉的新北」投入選戰...

新北整合完成 國民黨：3月再與李四川討論提名事宜

台北市副市長李四川宣布月底請辭，3月回到新北市，原有意爭取提名的新北市副市長劉和然也表達支持。外界關注提名時程，國民黨組...

幕後／藍營新北市長之爭落幕 沒戲劇性轉折、是持續推進的結果

藍營新北市長人選確定由台北市副市長李四川出線，整體過程未走向外界憂心的「台中困局」，熟悉新北市長侯友宜、副市長劉和然的人...

新北藍營整合快…王世堅諷黃國昌：把別人打成魔鬼 無法成就自己是天使

民進黨立委王世堅今晚出席寧夏夜市千歲宴活動，媒體問及台北市副市長李四川宣布二月底請辭副市長，投入新北市長選舉，新北市長侯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。