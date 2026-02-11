藍營火速整合挺李四川 王世堅意外：新北選情兩強相爭

台北市副市長李四川今下午宣布二月底將辭職副市長，投入新北市長選舉，民進黨立委王世堅今晚出席寧夏夜市千歲宴活動受訪，驚訝國民黨整合快，值得借鏡，但對綠營新北市長人選蘇巧慧抱以厚望。至於民進黨北市長人選，他強調，拭目以待，「小時候胖不是胖」。

李四川表態後，新北市長侯友宜、新北市副市長劉和然紛紛在臉書表態，全力支持。王世堅表示，對於侯友宜和劉和然的表態也是蠻意外，「國民黨在新北市長候選人這部分整合很快，這點民進黨倒是可以借鏡參考。」尤其劉也努力多年，侯也曾說支持劉，但是能夠那麼快的整合，這點倒是出乎意料。

他說，李四川擔任北市副市長期間，他則是擔任議員，曾經監督過，確實李的性情溫和，是位實際做事的人「倒是對他刮目相看」，尤其當時在北市府在工程方面很多困難疑難雜症，李副都是身先士卒、跑第一線解決。

他舉例，像是大同區環河北路、南京西路周遭地層下陷，都是靠李四川熟稔工程知識，提出看法解決，甚至是地質補強。能夠迅速徹底看出問題、挑出市政尖銳面解決，跟過去多年政治人物只出一張嘴不一樣，蘇巧慧確實會遇到強勁對手。

不過，王世堅也說，對於民進黨提民的蘇巧慧依舊抱以厚望，蘇不但勤走基層，對於新北市政、福祉也提出很多藍圖。同時，家中也有位「硬角色」、前院長蘇貞昌，30多年的從政經驗也擔任很多職務，工程之外，教育、財政、環保等都很熟稔，本身就是蘇巧慧最好的老師。

他說，新北市的選情會是強對強，兩強相爭，且雙方都是提出政策見解，這也是對於全國22縣市選舉，立下學習的好對象。

此外，李四川出線後，將與北市長蔣萬安聯合造勢，對於民進黨北市長人選遲遲未公布，王世堅說，每個政黨選舉都會推出最優秀的人選，像是新北市蘇巧慧、台南陳亭妃，台北市很快就會出來，所以拭目以待，「蔣萬安占盡天時地利人和，這不可否認，但鹿死誰手還不清楚，小時候胖不是胖。」