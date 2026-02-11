准辭了？蔣萬安讚好戰友李四川：在哪我都全力支持

北市府今與輝達完成專案地上權簽約，副市長李四川宣布二月底將辭副市長，三月回熟悉的新北，間接宣布三月將投入新北市長選戰。外界關注，市長蔣萬安是否准辭，蔣晚間也在臉書貼文說，「不管到哪，我都支持李四川，台北就是輝達的家。」

對於輝達設定專案地上權案簽約，蔣也說，「當然，我要特別感謝好戰友李四川副市長，不管他在哪，我都全力支持李四川。」

蔣萬安今天也在臉書正式宣布：「台北市政府與輝達正式完成簽約。」蔣說，依據這份合約，輝達以122億元權利金取得北士科基地50+20年的地上權，而輝達的第一個海外總部就將落腳於此。這不僅是一紙合約，更是台北市、也是臺灣邁向AI科技產業核心的重要一步。

蔣也提到，過去一年，市府積極爭取輝達落腳台北、在台北設立子公司，輝達同意並在台北設立「台灣輝達經典股份有限公司」，成為這次的簽約方；他們不只資本額從原本門檻8億提高到10億，近期再增資33億元，以實際行動展現相信台北、深耕台北的決心。

蔣說，根據輝達提出的投資計畫，將為這座總部投入超過400億元，預估從興建到營運階段將創造超過1萬個工作機會，為台北產業升級與人才發展注入強勁動能。市府團隊也將全力協助各項行政與建設作業，期待今年年中順利動工，加速實現願景。

「輝達第一個海外總部落腳北士科，我們再次向世界證明台北的實力，也有信心成為全球AI科技產業發展的最強心臟。」蔣萬安也提到，這段期間，他要感謝市府各局處同仁、台北市議會與新光人壽的協助，感謝市民朋友一路以來的支持與信任，讓這項重大合作順利成真。