准辭了？蔣萬安讚好戰友李四川：在哪我都全力支持

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）與副市長李四川（右）等人，昨天市府與輝達完成北士科T17、T18專案設定地上權案簽約後，出面說明輝達案進度。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安（左）與副市長李四川（右）等人，昨天市府與輝達完成北士科T17、T18專案設定地上權案簽約後，出面說明輝達案進度。記者林伯東／攝影

北市府今與輝達完成專案地上權簽約，副市長李四川宣布二月底將辭副市長，三月回熟悉的新北，間接宣布三月將投入新北市長選戰。外界關注，市長蔣萬安是否准辭，蔣晚間也在臉書貼文說，「不管到哪，我都支持李四川，台北就是輝達的家。」

2026九合一選舉

對於輝達設定專案地上權案簽約，蔣也說，「當然，我要特別感謝好戰友李四川副市長，不管他在哪，我都全力支持李四川。」

蔣萬安今天也在臉書正式宣布：「台北市政府與輝達正式完成簽約。」蔣說，依據這份合約，輝達以122億元權利金取得北士科基地50+20年的地上權，而輝達的第一個海外總部就將落腳於此。這不僅是一紙合約，更是台北市、也是臺灣邁向AI科技產業核心的重要一步。

蔣也提到，過去一年，市府積極爭取輝達落腳台北、在台北設立子公司，輝達同意並在台北設立「台灣輝達經典股份有限公司」，成為這次的簽約方；他們不只資本額從原本門檻8億提高到10億，近期再增資33億元，以實際行動展現相信台北、深耕台北的決心。

蔣說，根據輝達提出的投資計畫，將為這座總部投入超過400億元，預估從興建到營運階段將創造超過1萬個工作機會，為台北產業升級與人才發展注入強勁動能。市府團隊也將全力協助各項行政與建設作業，期待今年年中順利動工，加速實現願景。

「輝達第一個海外總部落腳北士科，我們再次向世界證明台北的實力，也有信心成為全球AI科技產業發展的最強心臟。」蔣萬安也提到，這段期間，他要感謝市府各局處同仁、台北市議會與新光人壽的協助，感謝市民朋友一路以來的支持與信任，讓這項重大合作順利成真。

李四川 地上權 蔣萬安 輝達
延伸閱讀

李四川將請辭投入新北選戰 李乾龍：2月底前完成徵召

李四川投入新北市長選戰 「朱家軍」力挺：最強戰將出列

探子挺川伯 侯友宜表態挺李四川選新北一棒接一棒

侯友宜表態支持李四川 劉和然：與李四川並肩作戰

相關新聞

藍營火速整合挺李四川 王世堅意外：新北選情兩強相爭

台北市副市長李四川今下午宣布二月底將辭職副市長，投入新北市長選舉，民進黨立委王世堅今晚出席寧夏夜市千歲宴活動受訪，驚訝國...

李四川將請辭投入新北選戰 李乾龍：2月底前完成徵召

國民黨新北市長人選浮出檯面。台北市副市長李四川今下午發文，表示將於2月底請辭台北市副市長一職，回到「熟悉的新北」投入選戰...

新北整合完成 國民黨：3月再與李四川討論提名事宜

台北市副市長李四川宣布月底請辭，3月回到新北市，原有意爭取提名的新北市副市長劉和然也表達支持。外界關注提名時程，國民黨組...

幕後／藍營新北市長之爭落幕 沒戲劇性轉折、是持續推進的結果

藍營新北市長人選確定由台北市副市長李四川出線，整體過程未走向外界憂心的「台中困局」，熟悉新北市長侯友宜、副市長劉和然的人...

新北藍營整合快…王世堅諷黃國昌：把別人打成魔鬼 無法成就自己是天使

民進黨立委王世堅今晚出席寧夏夜市千歲宴活動，媒體問及台北市副市長李四川宣布二月底請辭副市長，投入新北市長選舉，新北市長侯...

