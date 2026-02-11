民眾黨三蘆提名確定 周曉芸：尊重決策、續留地方服務

民眾黨中央稍早正式公告新北市三重、蘆洲選區提名結果，正式提名素人陳彥廷，黃國昌三重蘆洲服務處主任周曉芸晚間在臉書回應，首先恭喜對手獲得提名，並表示尊重黨中央的決策。她坦言，過程中難免有遺憾與不捨，但仍選擇相信黨的整體佈局，強調未來將持續留在三蘆服務，不因角色改變而動搖。

民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一，現任三重蘆洲服務處主任周曉芸，近期投入黨內議員初選，卻爆冷門以些微差距敗給低調參選的素人陳彥廷，隨即提出複查。今下午黨中央完成程序後，確定維持原結果。

周曉芸表示，三蘆選區提名結果已定，「由衷恭喜陳彥廷獲得提名」，這是民眾黨團隊共同努力的成果，也期待能為三重、蘆洲市民帶來改變。她指出，民眾黨走到今天並不容易，每一步都來自支持者的信任與奉獻，因此選擇相信黨中央的決策，是為了三蘆、也是為了民眾黨未來更好的佈局。

對於此次初選結果，周曉芸坦言「說實話，過程中有遺憾」，當結果不如預期時，心裡難免感到不捨，但她認為，讓素人參選成為可能，本就是民眾黨一路以來的重要價值。她表示，自己自2025年起在三重、蘆洲深耕，設立服務處、走訪里鄰宮廟、組建團隊，就是希望能為選民盡一份心力。

周曉芸強調，提名結果出來後，「角色或許改變了，但服務三蘆的心不會改變」，未來仍會持續留在地方，繼續為三蘆選民服務，「無論站在哪個位置，自己始終是民眾黨的一份子」。

她也向支持者、志工夥伴及在地鄉親表達感謝，指出這段時間的鼓勵與陪伴，是她持續前行的重要力量。未來團隊仍會留在服務處，為地方鄉親分憂解勞，「不忘初衷，保持前行」。