李四川將請辭投入新北選戰 李乾龍：2月底前完成徵召

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨副主席兼秘書長李乾龍表示將在2月底前正式徵召台北市副市長李四川征戰新北市長。記者張策／攝影
國民黨副主席兼秘書長李乾龍表示將在2月底前正式徵召台北市副市長李四川征戰新北市長。記者張策／攝影

國民黨新北市長人選浮出檯面。台北市副市長李四川今下午發文，表示將於2月底請辭台北市副市長一職，回到「熟悉的新北」投入選戰；新北市長侯友宜、副市長劉和然晚間也陸續在臉書發文，表態支持李四川代表國民黨參選新北市長。國民黨副主席兼秘書長李乾龍表示，非常感謝侯友宜在整合過程中的協助，過年後將正式啟動提名程序。

李乾龍指出，侯友宜長期為國家與市民打拚，如今願意為黨中央分憂、協助新北市長人選順利產生，黨內都十分感謝。他表示，侯友宜與劉和然已公開表態支持李四川，盼能順利交棒，在新北市贏得勝選。

李乾龍也透露，今天稍早已傳訊息向侯友宜致謝，表示「感謝您大力的協助，在您的運籌之下，新北一定能順利完成勝選」，並強調國民黨主席鄭麗文對侯友宜出面協助也非常高興與感謝。

對於後續程序，李乾龍表示，因適逢農曆年節，相關提名作業將在年後由黨中央提名小組召開會議討論，他本人身為召集人，會在完成小組程序後，提送中常會正式徵召李四川參選。他強調，提名程序會依黨內機制完成，力求在2月底前走完流程。

至於藍白合作，李乾龍表示，國民黨仍希望延續與民眾黨的協調默契。他提到，各界已逐漸形成「推出會贏的人」的共識，若能整合成功，在新北市藍白合作之下，有信心爭取勝選，並為2028年重返執政奠定基礎。

