快訊

彰化杏壇震撼！痟貪幼兒園名師主任疑超收學費私吞 檢方聲押獲准

當庭下跪只求判死毒駕女 殉職所長家屬如願…落淚鞠躬致謝

新北整合完成 國民黨：3月再與李四川討論提名事宜

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
輝達落腳北士科完成簽約，外界關注副市長李四川（中）下一步，李四川昨天簽約完也透過臉書宣布，他已經向蔣市長表達將在二月底請辭台北市副市長。記者林伯東／攝影
輝達落腳北士科完成簽約，外界關注副市長李四川（中）下一步，李四川昨天簽約完也透過臉書宣布，他已經向蔣市長表達將在二月底請辭台北市副市長。記者林伯東／攝影

台北市副市長李四川宣布月底請辭，3月回到新北市，原有意爭取提名的新北市副市長劉和然也表達支持。外界關注提名時程，國民黨組發會主委李哲華表示，李四川2月底前仍具有行政政務的身分，黨中央會尊重他的想法，待他三月回新北後，才會討論相關事宜。

2026九合一選舉

備戰2026，國民黨新北完成整合，李哲華表示，以有意參選人的節奏循序漸進，包括地方、中央，這是全黨大家共同努力的成果，當然，這只是過程，獲得選民的支持和認同才是最重要的。

至於提名時程以及是否直接徵召，李哲華表示，新北牽涉兩部分，一是李四川仍是北市副市長，他在2月底前都還具有行政政務的身分，他的性格是做什麼像什麼的人，所以黨中央會尊重他的想法，在他還是副市長任內，黨中央不會有提名或徵召相關工作。

其次，由於新北是藍白合作的縣市，李哲華說，他跟民眾黨秘書長周榆修保持密切聯絡，預計在農曆年後會召開兩黨協商工作小組，討論藍白合縣市要用什麼機制產生候選人。

李哲華說，由於藍白尚未坐下來討論過，所以包括新北市、嘉義市、宜蘭縣，目前都不急著採取提名或徵召作業，待機制出爐後，才會談藍白如何合作共推人選。

藍白合 李哲華 李四川
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

李四川投入新北市長選戰 「朱家軍」力挺：最強戰將出列

探子挺川伯 侯友宜表態挺李四川選新北一棒接一棒

侯友宜表態支持李四川 劉和然：與李四川並肩作戰

李四川將辭職回新北投入2026 侯友宜表態：全力支持

相關新聞

李四川將請辭投入新北選戰 李乾龍：2月底前完成徵召

國民黨新北市長人選浮出檯面。台北市副市長李四川今下午發文，表示將於2月底請辭台北市副市長一職，回到「熟悉的新北」投入選戰...

新北整合完成 國民黨：3月再與李四川討論提名事宜

台北市副市長李四川宣布月底請辭，3月回到新北市，原有意爭取提名的新北市副市長劉和然也表達支持。外界關注提名時程，國民黨組...

李四川將辭職回新北投入2026 侯友宜表態：全力支持

台北市副市長李四川今天宣布辭職，將回到故鄉新北。新北市長侯友宜今晚在臉書表示，他跟四川都是從基層一步步開始打拚，我們的共...

侯友宜表態支持李四川 劉和然：與李四川並肩作戰

新北市長侯友宜表態支持李四川選新北，新北市副市長劉和然晚間表示，「團結是為了讓新北贏下更好的未來」，在侯友宜市長協調下，...

「李四川第一天就能上手」 朱立倫掛保證：他準備好了

台北市副市長李四川宣布月底請辭台北市副市長。三月開始回到他熟悉的新北市。國民黨前主席朱立倫表示，曾任新北市長八年，他願意...

李四川投入新北市長選戰 「朱家軍」力挺：最強戰將出列

台北市副市長李四川今宣布將請辭台北市副市長，投入新北市長選戰，被視為「朱家軍」的國民黨前發言人、台北市議員參選楊智伃在臉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。