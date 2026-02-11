新北整合完成 國民黨：3月再與李四川討論提名事宜

台北市副市長李四川宣布月底請辭，3月回到新北市，原有意爭取提名的新北市副市長劉和然也表達支持。外界關注提名時程，國民黨組發會主委李哲華表示，李四川2月底前仍具有行政政務的身分，黨中央會尊重他的想法，待他三月回新北後，才會討論相關事宜。

備戰2026，國民黨新北完成整合，李哲華表示，以有意參選人的節奏循序漸進，包括地方、中央，這是全黨大家共同努力的成果，當然，這只是過程，獲得選民的支持和認同才是最重要的。

至於提名時程以及是否直接徵召，李哲華表示，新北牽涉兩部分，一是李四川仍是北市副市長，他在2月底前都還具有行政政務的身分，他的性格是做什麼像什麼的人，所以黨中央會尊重他的想法，在他還是副市長任內，黨中央不會有提名或徵召相關工作。

其次，由於新北是藍白合作的縣市，李哲華說，他跟民眾黨秘書長周榆修保持密切聯絡，預計在農曆年後會召開兩黨協商工作小組，討論藍白合縣市要用什麼機制產生候選人。

李哲華說，由於藍白尚未坐下來討論過，所以包括新北市、嘉義市、宜蘭縣，目前都不急著採取提名或徵召作業，待機制出爐後，才會談藍白如何合作共推人選。