新北整合完成 國民黨：3月再與李四川討論提名事宜
台北市副市長李四川宣布月底請辭，3月回到新北市，原有意爭取提名的新北市副市長劉和然也表達支持。外界關注提名時程，國民黨組發會主委李哲華表示，李四川2月底前仍具有行政政務的身分，黨中央會尊重他的想法，待他三月回新北後，才會討論相關事宜。
2026九合一選舉
備戰2026，國民黨新北完成整合，李哲華表示，以有意參選人的節奏循序漸進，包括地方、中央，這是全黨大家共同努力的成果，當然，這只是過程，獲得選民的支持和認同才是最重要的。
至於提名時程以及是否直接徵召，李哲華表示，新北牽涉兩部分，一是李四川仍是北市副市長，他在2月底前都還具有行政政務的身分，他的性格是做什麼像什麼的人，所以黨中央會尊重他的想法，在他還是副市長任內，黨中央不會有提名或徵召相關工作。
其次，由於新北是藍白合作的縣市，李哲華說，他跟民眾黨秘書長周榆修保持密切聯絡，預計在農曆年後會召開兩黨協商工作小組，討論藍白合縣市要用什麼機制產生候選人。
李哲華說，由於藍白尚未坐下來討論過，所以包括新北市、嘉義市、宜蘭縣，目前都不急著採取提名或徵召作業，待機制出爐後，才會談藍白如何合作共推人選。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。