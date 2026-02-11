「李四川第一天就能上手」 朱立倫掛保證：他準備好了

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
新北市前市長朱立倫力挺台北市副市長李四川投入新北市長選戰。圖／取自朱立倫臉書
新北市前市長朱立倫力挺台北市副市長李四川投入新北市長選戰。圖／取自朱立倫臉書

台北市副市長李四川宣布月底請辭台北市副市長。三月開始回到他熟悉的新北市。國民黨前主席朱立倫表示，曾任新北市長八年，他願意負責任地向四百萬新北市民報告「李四川準備好了，第一天就能上手！」

2026九合一選舉

朱立倫指出，李四川是他的好夥伴、好同事，他們始終以「做事的人」自許，作為投入社會、服務人民的初心。當年他們在新北共同推動許多艱難而關鍵的基礎建設任務，包括三環三線、淡江大橋、國民運動中心，以及公共托育全國第一，太多重要建設，都是他們並肩完成。如今他更成功協調輝達，獲得雙北市民肯定，實至名歸。

朱立倫說，北北基桃Mega City是台灣的火車頭，新北更是全台人口最多的城市。未來蔣萬安、張善政、謝國樑，三位市長穩健向前，李四川缺一不可。相信在大家共同努力下，一定能成為台灣最穩定、最值得信賴的力量。

同時，朱立倫說，新北市副市長劉和然這段時間的付出與努力，大家都看在眼裡；未來，他也會是新北持續向前的重要助力。今天李四川準備參選新北市長，他願意負責任地向新北市四百萬市民朋友報告，新北準備好了，李四川準備好了，全力支持新新北起飛。

李四川 朱立倫
