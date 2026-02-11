李四川投入新北市長選戰 「朱家軍」力挺：最強戰將出列

台北市副市長李四川今宣布將請辭台北市副市長，投入新北市長選戰，被視為「朱家軍」的國民黨前發言人、台北市議員參選楊智伃在臉書指出，新北市最強戰將出列，新北需要李四川，且侯友宜市長力挺，已完成勝選新北的最後拼圖，李四川勢在必得。

楊智伃指出，大家一聽到李四川，就知道川伯一出手，就是解決問題的人。川伯的行政資歷最完整、最可靠。在新北市府服務超過8年，若連同台北縣時期，深耕新北建設與市政已超過10年。之後更歷任行政院秘書長、國民黨秘書長，並先後擔任高雄市副市長、台北市副市長，成為少數同時擁有中央歷練與三都副市長經驗的行政首長。

她說，李四川從基層工程到中央決策，再到三都治理，李四川累積完整行政資歷，對新北城市發展最為熟悉，是目前新北最強市長人選，參選新北當仁不讓。

楊智伃指出，雖然台北市民對川伯依依不捨，但這幾年他與蔣萬安市長攜手推動多項重要改革與建設，成果有目共睹。今天順利與輝達完成簽約，讓輝達成功落地台北，也象徵川伯完成對台北市民的重要任務。看到侯友宜市長立即公開發文力挺川伯，不讓綠營見縫插針，令人感動。這份團結，正是國民黨最強的戰力。

楊智伃說，國民黨一棒接一棒，團結向前，從朱立倫、侯友宜到李四川，讓新北市民看見持續為城市打拚的決心與行動。李四川出列，新北未來更有力。