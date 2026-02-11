獨／探子挺川伯 侯友宜表態挺李四川選新北一棒接一棒

快訊

聯合報／ 記者林新輝／台北即時報導
台北市副市長李四川請辭副市長，跨越淡水河選新北市長，政壇將新北市長侯友宜與李有「瑜亮情結」，侯友宜傍晚打破情結，向新北市選民喊話：「請和我們一起全力支持李四川。」圖／讀者提供　　　
台北市副市長李四川請辭副市長，跨越淡水河選新北市長，政壇將新北市長侯友宜與李有「瑜亮情結」，侯友宜傍晚打破情結，向新北市選民喊話：「請和我們一起全力支持李四川。」

2026九合一選舉

侯友宜發表348字「挺川文」，他說，他跟李四川都是從基層一步步開始打拚，我們的共同語言就是「行動」。

侯友宜說，在城市發展的關鍵轉折點，在重大工程最艱難的起步階段，李四川（Hammer Lee）都是義無反顧、扛起重擔的人。從水利整治、道路橋樑到捷運三環六線，多年共事，我清楚他對細節的挑剔、對效率的執著。

一件事的成就，絕非一個人的功勞，而是一群人的努力。我們的老同事劉和然，一直在第一線並肩同行。我由衷佩服他願意挑戰、勇於承擔。

面對未來的選擇，侯說，綜合了地方的聲音與整體的局勢，在不同時間點參考民調，評估選情及大環境。目標始終只有一個，就是延續新北市的進步。

對於把一生奉獻給公眾服務的我們三個來說，每次角色轉變，每個階段轉換，都是想為國家做更多事。這是不變的初心，更是肩上的責任。人民給予機會，我們必定傾全力回報，

侯友宜表示一棒接一棒，棒棒是強棒，「請和我們一起全力支持李四川。」

侯友宜 李四川
