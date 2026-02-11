李四川將辭職回新北投入2026 侯友宜表態：全力支持

台北市副市長李四川今天宣布辭職，將回到故鄉新北。新北市長侯友宜今晚在臉書表示，他跟四川都是從基層一步步開始打拚，我們的共同語言就是「行動」，一棒接一棒，棒棒是強棒，「請和我們一起全力支持李四川！」

侯友宜說，在城市發展的關鍵轉折點，在重大工程最艱難的起步階段，李四川都是義無反顧、扛起重擔的人。從水利整治、道路橋樑到捷運三環六線，多年共事，他清楚李對細節的挑剔、對效率的執著。

侯友宜說，一件事的成就，絕非一個人的功勞，而是一群人的努力，老同事劉和然，一直在第一線並肩同行，他由衷佩服他願意挑戰、勇於承擔。

侯也說，面對未來的選擇，我們綜合了地方的聲音與整體的局勢，在不同時間點參考民調，評估選情及大環境。目標始終只有一個，就是延續新北市的進步。

侯友宜指出，對於把一生奉獻給公眾服務的我們三個來說，每次角色轉變，每個階段轉換，都是想為國家做更多事。這是不變的初心，更是肩上的責任。人民給予機會，我們必定傾全力回報。