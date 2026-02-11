徐欣瑩初選稱清流對抗黑金 陳見賢陣營籲尊重初選、停止內部攻擊

國民黨立委徐欣瑩今天登記新竹縣長初選，她數度哽咽談這次初選七三制不公平，強調「登記不是妥協，而是戰鬥的開始」，這是「清流前瞻」對抗「黑金弊案」的聖戰。對此，陳見賢陣營反擊，初選本應是展現抱負、爭取認同的民主歷程，而非對同黨同志進行人格攻擊，或對黨內制度加以惡意詆毀的戰場，這到底是徐欣瑩口中的「聖戰」，還是為了權位不計一切發動的「恐怖攻擊」？

陳見賢競選辦公室發言人田芮熙表示，徐欣瑩委員既已正式登記參加國民黨新竹縣長初選，理應尊重黨內民主制度的正當性。不宜一方面參與制度，另一方面卻對提名機制屢加批評，甚至以「陷阱」、「不公」等偏激字眼製造內部對立。初選規則一向公開透明，所有參選人皆應遵循既有程序與規範，將焦點回歸縣政發展與政策願景的理性討論。

田芮熙強調，近期部分言論與政治操作，已對國民黨基層的團結與向心力造成傷害。呼籲徐委員及其支持者，應立即停止對國民黨及同黨同志陳見賢的政治攻擊。她表示：「初選應是制度內的良性競爭，不應演變為撕裂政黨、傷害基層情感的政治鬥爭。」

田芮熙也提醒，依據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，所有參選人均應自律自重，切勿因一時選情考量而逾越黨紀分際。

針對近期新竹縣內出現的負面選戰手法，田芮熙表示「凡走過必留痕跡」。競選團隊已掌握街頭散發黑函式文宣，以及其他試圖干擾輿論、帶動負面風向的不當行為。呼籲相關人士適可而止，切莫變本加厲，進一步撕裂黨內團結。

「躲在暗處放話、帶動風向，如今變本加厲，這些都並非新竹縣民所期待的清流競爭。」田芮熙表示，唯有回歸理性對話，以具體政見爭取支持，才是從政者應有的格局與擔當。

田芮熙重申，國民黨新竹縣長初選應是一場團結向前的民主實踐。陳見賢將一貫堅守制度，以理性、穩健的態度爭取黨內提名，持續提出前瞻縣政藍圖與具體福利政策。新竹縣民需要的是能穩定執政、帶動繁榮的領導者，不需要製造對立、消費情緒的政治操作。

新竹縣長初選目前暫定於3月28日舉行黨員投票，並將另行協調全民調的執行時間與方式，待整體作業確認後，最終產生縣長提名人選。