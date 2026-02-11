影／台中內戰未歇…江啟臣合體許淑華 她一句「未來主政」耐人尋味

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
九九峰氦氣球樂園11日啟用試營運，立法院副院長江啟臣（中）專程到場，與縣長許淑華（右）互動熱絡。記者賴香珊／攝影
立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的國民黨台中市長提名內戰中，江今天卻現身南投參加九九峰氦氣球樂園啟用，他說，中投一家親，而且這有很多老同事；縣長許淑華則說，未來他有機會主政市府，她相信會跟南投縣政府有更密切的合作。

2026九合一選舉

草屯九九峰氦氣球樂園今天啟用試營運，立法院副院長江啟臣專程到場揭牌，並與縣長許淑華搭乘氦氣球，直上168米高空，期間兩人互動熱絡，不時交頭接耳。

江啟臣致詞表示，中投一家人，從台中走國三接國六很快，一下子就到九九峰了，更何況有很多老同事在這，所以來跟他們一起見證氦氣球樂園啟用；此外，接手營運的薰衣草森林團隊也在他的選區，如今更拓展到南投，一定要來恭喜。

此外，台中是門戶，南投是明珠，不管國內外遊客從機場、高鐵等都要到台中，到台中再進來南投，因為最無敵的美景就在南投，氦氣球樂園啟用更讓中部觀光振奮；台中跟南投更不是競爭關係，而是最強組合，盼中投強強聯手，共榮共好。

許淑華會後受訪說，江啟臣是她在立法院的老同事，而中彰投是一家人，因此雙方有討論未來如何把台中資源跟南投觀光作結合，畢竟台中人口、經濟不斷往上飆升，未來他有機會主政台中市政府，她相信會跟南投縣政府有更密切的合作。

九九峰氦氣球樂園11日啟用試營運，立法院副院長江啟臣（左）專程到場，與縣長許淑華（右）互動熱絡。記者賴香珊／攝影
