影／台中內戰未歇…江啟臣合體許淑華 她一句「未來主政」耐人尋味

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的國民黨台中市長提名內戰中，江今天卻現身南投參加九九峰氦氣球樂園啟用，他說，中投一家親，而且這有很多老同事；縣長許淑華則說，未來他有機會主政市府，她相信會跟南投縣政府有更密切的合作。

草屯九九峰氦氣球樂園今天啟用試營運，立法院副院長江啟臣專程到場揭牌，並與縣長許淑華搭乘氦氣球，直上168米高空，期間兩人互動熱絡，不時交頭接耳。

江啟臣致詞表示，中投一家人，從台中走國三接國六很快，一下子就到九九峰了，更何況有很多老同事在這，所以來跟他們一起見證氦氣球樂園啟用；此外，接手營運的薰衣草森林團隊也在他的選區，如今更拓展到南投，一定要來恭喜。

此外，台中是門戶，南投是明珠，不管國內外遊客從機場、高鐵等都要到台中，到台中再進來南投，因為最無敵的美景就在南投，氦氣球樂園啟用更讓中部觀光振奮；台中跟南投更不是競爭關係，而是最強組合，盼中投強強聯手，共榮共好。