聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團總召陳永福。本報資料照片
新北市議會民進黨團總召陳永福。本報資料照片

台北市副市長李四川今天宣布辭職，將回到故鄉新北。新北市議員黨團總召陳永福表示，李四川是優秀的人才，過去在新北市長期服務，是基層行政官員出身，熟悉行政流程，但新北市這過去八年變化非常多，不僅城市風貌改變，民眾的生活需求也跟過去大不相同。

2026九合一選舉

陳永福說，先前民眾黨的新北市長參選人黃國昌說，民進黨參選人蘇巧慧的福利政策要花220億元，錢從哪裡來？一個不懂人民需求的市長參選人，只想利用藍白政黨在立法院搗亂，卻不知錢是死的，人是活的，預算如何運用、資源如何調度，關鍵在執行者的判斷與變通。

他認為，相較之下，蘇巧慧更具整合與協調能力因此我們需要的是在新北、懂新北、會做事的蘇巧慧來帶領，讓城市進步永不停歇。

蘇巧慧 李四川
相關新聞

准辭？蔣萬安到李四川臉書留言這句話 網喊「祝川伯幸福」

輝達落腳北士科今簽約，副市長李四川簽約完，透過臉書宣布，他今下午已向市長蔣萬安表達將在二月底請辭台北市副市長，並表示「三...

李四川辭職返鄉新北 綠議員讚人才「但新北8年變化大」

台北市副市長李四川今天宣布辭職，將回到故鄉新北。新北市議員黨團總召陳永福表示，李四川是優秀的人才，過去在新北市長期服務，...

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

國民黨立委徐欣瑩今天下午在大批支持者的陪伴到新竹縣黨部登記初選，她數度哽咽談這次初選七三制不公平，她不是反對制度，而是這...

李四川請辭北市副市長！黃國昌讚川伯貢獻 盼組最強競選團隊

台北市副市長李四川今天宣布請辭，外界解讀將投入2026年新北市長選舉。民眾黨主席黃國昌表示，李四川代表台北市政府跟輝達完...

黃國昌子弟兵周曉芸三蘆初選落敗 稱「了解中，暫不回應」

民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一，現任三重蘆洲服務處主任周曉芸，近期強勢投入黨內議員初選，卻爆冷門以些微差距敗給低調參選...

影／台中內戰未歇…江啟臣合體許淑華 她一句「未來主政」耐人尋味

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的國民黨台中市長提名內戰中，江今天卻現身南投參加九九峰氦氣球樂園啟用，他說，中投一家親，而...

