李四川辭職返鄉新北 綠議員讚人才「但新北8年變化大」

台北市副市長李四川今天宣布辭職，將回到故鄉新北。新北市議員黨團總召陳永福表示，李四川是優秀的人才，過去在新北市長期服務，是基層行政官員出身，熟悉行政流程，但新北市這過去八年變化非常多，不僅城市風貌改變，民眾的生活需求也跟過去大不相同。

陳永福說，先前民眾黨的新北市長參選人黃國昌說，民進黨參選人蘇巧慧的福利政策要花220億元，錢從哪裡來？一個不懂人民需求的市長參選人，只想利用藍白政黨在立法院搗亂，卻不知錢是死的，人是活的，預算如何運用、資源如何調度，關鍵在執行者的判斷與變通。

他認為，相較之下，蘇巧慧更具整合與協調能力因此我們需要的是在新北、懂新北、會做事的蘇巧慧來帶領，讓城市進步永不停歇。