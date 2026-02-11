議員初選競爭激烈 民進黨：禁掛賴清德、蕭美琴肖像

民進黨六都市議員提名初選登記昨天截止，多個選區面臨激戰。考量初選競爭激烈，民進黨秘書長徐國勇今天表示，議員參選人在初選期間禁用正副總統肖像，最晚希望在本週將所有含正副總統照片的看板與文宣都下架更換。

民進黨選對會1月時曾決議解禁「禁大咖條款」，讓議員初選參選人能使用正副總統照片。不過，由於地方部分人士反映，有人可掛照片、有人沒掛，爭議不少。民進黨秘書長徐國勇今天在中常會宣布，初選不允許使用正副總統照片，希望參選人最晚在本週、也就是農曆過年前，拆除相關看板。

據指出，立委王世堅今天在中常會反映，希望議員初選期間，不得使用正副總統的照片；徐國勇及中央黨部先前也收到地方陸續反映，考量初選期間競爭激烈，不希望後續造成太多紛爭，因此採取此做法。

另外，無黨籍原住民立委高金素梅因涉案遭檢調搜索，民進黨立委王世堅昨天說，他相信高金素梅是「台灣派」，但這番話引發黨內反彈。

對此，王世堅今天出席中常會，他在場外受訪指出，說他「力挺」高金素梅，這兩個字言之過重，畢竟大家都是立法院的同事。

王世堅說，他想請問質疑他的人「原住民不是我們台灣派嗎？原住民不是最忠實的台灣派嗎？」

王世堅表示，基於同事「人之常情」，他當然循循善誘，希望能化敵為友，讓無黨籍的高金素梅能夠加入台灣派，壯大台灣，這有什麼不對，外界攻擊他，莫名其妙。王世堅表示，高金素梅現在要接受調查，希望她勇敢面對。