快訊

蛇年飆股出爐！這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

議員初選競爭激烈 民進黨：禁掛賴清德、蕭美琴肖像

中央社／ 台北11日電

民進黨六都市議員提名初選登記昨天截止，多個選區面臨激戰。考量初選競爭激烈，民進黨秘書長徐國勇今天表示，議員參選人在初選期間禁用正副總統肖像，最晚希望在本週將所有含正副總統照片的看板與文宣都下架更換。

2026九合一選舉

民進黨選對會1月時曾決議解禁「禁大咖條款」，讓議員初選參選人能使用正副總統照片。不過，由於地方部分人士反映，有人可掛照片、有人沒掛，爭議不少。民進黨秘書長徐國勇今天在中常會宣布，初選不允許使用正副總統照片，希望參選人最晚在本週、也就是農曆過年前，拆除相關看板。

據指出，立委王世堅今天在中常會反映，希望議員初選期間，不得使用正副總統的照片；徐國勇及中央黨部先前也收到地方陸續反映，考量初選期間競爭激烈，不希望後續造成太多紛爭，因此採取此做法。

另外，無黨籍原住民立委高金素梅因涉案遭檢調搜索，民進黨立委王世堅昨天說，他相信高金素梅是「台灣派」，但這番話引發黨內反彈。

對此，王世堅今天出席中常會，他在場外受訪指出，說他「力挺」高金素梅，這兩個字言之過重，畢竟大家都是立法院的同事。

王世堅說，他想請問質疑他的人「原住民不是我們台灣派嗎？原住民不是最忠實的台灣派嗎？」

王世堅表示，基於同事「人之常情」，他當然循循善誘，希望能化敵為友，讓無黨籍的高金素梅能夠加入台灣派，壯大台灣，這有什麼不對，外界攻擊他，莫名其妙。王世堅表示，高金素梅現在要接受調查，希望她勇敢面對。

王世堅 照片 民進黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高金素梅涉貪「關鍵人物」張俊傑聲押 今晚7時開羈押庭

高金素梅涉案送醫限制出境 楊瓊瓔聲援：不能讓她孤單

讚高金素梅監督力道強 趙少康：有人想用司法壓力讓她不敢發聲？

希望高金素梅加入台灣派有何不對？王世堅：胡亂攻擊我莫名其妙

相關新聞

准辭？蔣萬安到李四川臉書留言這句話 網喊「祝川伯幸福」

輝達落腳北士科今簽約，副市長李四川簽約完，透過臉書宣布，他今下午已向市長蔣萬安表達將在二月底請辭台北市副市長，並表示「三...

李四川辭職返鄉新北 綠議員讚人才「但新北8年變化大」

台北市副市長李四川今天宣布辭職，將回到故鄉新北。新北市議員黨團總召陳永福表示，李四川是優秀的人才，過去在新北市長期服務，...

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

國民黨立委徐欣瑩今天下午在大批支持者的陪伴到新竹縣黨部登記初選，她數度哽咽談這次初選七三制不公平，她不是反對制度，而是這...

李四川請辭北市副市長！黃國昌讚川伯貢獻 盼組最強競選團隊

台北市副市長李四川今天宣布請辭，外界解讀將投入2026年新北市長選舉。民眾黨主席黃國昌表示，李四川代表台北市政府跟輝達完...

黃國昌子弟兵周曉芸三蘆初選落敗 稱「了解中，暫不回應」

民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一，現任三重蘆洲服務處主任周曉芸，近期強勢投入黨內議員初選，卻爆冷門以些微差距敗給低調參選...

影／台中內戰未歇…江啟臣合體許淑華 她一句「未來主政」耐人尋味

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的國民黨台中市長提名內戰中，江今天卻現身南投參加九九峰氦氣球樂園啟用，他說，中投一家親，而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。