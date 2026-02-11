准辭？蔣萬安到李四川臉書留言這句話 網喊「祝川伯幸福」

輝達落腳北士科今簽約，副市長李四川簽約完，透過臉書宣布，他今下午已向市長蔣萬安表達將在二月底請辭台北市副市長，並表示「三月開始，我會回到我熟悉的新北市。」蔣萬安是否准辭？蔣萬安第一時間也在李四川貼文底下留言說「再過幾天就要過年，正好開放大家點歌，讓我過年期間好好練歌。」

由於過去蔣萬安被問及李四川是否請辭？總愛唱江蕙的「甲你攬緊緊」，不過對於蔣萬安是否准辭開放點歌，馬上有網友留言點歌，要蔣萬安唱「祝你幸福！（祝川伯幸福）。」

李四川今天在臉書宣布，他是新北市民，過去這段時間，他很感謝許多新北市民在好幾分民調中對他的支持。「我當然有感，也應該當仁不讓。」也等同間接宣布將投入參選新北市長。