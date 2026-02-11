快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川月底請辭！綠議員形容蔣萬安「斷手腳」 北市府要頭痛了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達落腳北士科今簽約，副市長李四川（右）今也在臉書表示完成階段性任務，將在二月底請辭。記者林伯東／攝影
輝達落腳北士科今簽約，副市長李四川（右）今也在臉書表示完成階段性任務，將在二月底請辭。記者林伯東／攝影

輝達落腳北士科今簽約，副市長李四川今也在臉書表示完成階段性任務，將在二月底請辭，回到新北爭取年底市長大選提名。藍綠議員皆送上祝福，民進黨議員洪健益也點出李的離開對於蔣市府無疑是「斷手腳」，面對接下來市政上運作，恐怕才是市長蔣萬安要頭痛問題。

2026九合一選舉

議員洪健益表示，站在朋友立場上對於李四川做出決定給予尊重及祝福，不過李的離開，對於蔣市府來說恐怕是「斷一隻手跟一隻腳」，在行政、市政、府會處理上能否有合適的人可以取代，恐怕是蔣萬安接下來需煩惱頭痛問題。

洪健益表示，過去3年來每當遇到重大問題或工程上政策拍板與執行，很大一部分都由李四川出面協調解決，甚至讓蔣受到傷害機率減半，李在完成輝達簽約後，已達成階段性任務，隨著李的離開，加上選舉年藍綠議員都會各司其職、盡量發揮，加上輝達接下來動工工程上與市府溝通，恐怕都會讓蔣市府政策執行非常不協調。

國民黨議員曾獻瑩也說，李四川完成階段性任務把輝達的案子搞定了，也為台北奠定下AI科技城市重要基礎，也為新北市民感到高興，能夠有這樣一位善溝通又有工程背景的人，祝福李能夠順利當選。

李四川 蔣萬安
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台北市副市長李四川宣布辭職回新北 蘇巧慧：我們都已做好準備

李四川預告3月回熟悉的新北 新北議長蔣根煌：振奮藍軍士氣

李四川宣布了！已向蔣萬安表達2月底請辭 「3月回熟悉的新北」

李四川對輝達簽約有5個感謝 被問下一步決定...妙回這一句

相關新聞

准辭？蔣萬安到李四川臉書留言這句話 網喊「祝川伯幸福」

輝達落腳北士科今簽約，副市長李四川簽約完，透過臉書宣布，他今下午已向市長蔣萬安表達將在二月底請辭台北市副市長，並表示「三...

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

國民黨立委徐欣瑩今天下午在大批支持者的陪伴到新竹縣黨部登記初選，她數度哽咽談這次初選七三制不公平，她不是反對制度，而是這...

李四川請辭北市副市長！黃國昌讚川伯貢獻 盼組最強競選團隊

台北市副市長李四川今天宣布請辭，外界解讀將投入2026年新北市長選舉。民眾黨主席黃國昌表示，李四川代表台北市政府跟輝達完...

李四川月底請辭！綠議員形容蔣萬安「斷手腳」 北市府要頭痛了

輝達落腳北士科今簽約，副市長李四川今也在臉書表示完成階段性任務，將在二月底請辭，回到新北爭取年底市長大選提名。藍綠議員皆...

李四川預告3月回熟悉的新北 新北議長蔣根煌：振奮藍軍士氣

輝達落腳北士科今簽約，外界關注副市長李四川下一步，李稍早透過臉書宣布，今天下午已向蔣市長表達將在2月底請辭副市長，預告「...

李四川辭職返鄉新北 綠議員讚人才「但新北8年變化大」

台北市副市長李四川今天宣布辭職，將回到故鄉新北。新北市議員黨團總召陳永福表示，李四川是優秀的人才，過去在新北市長期服務，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。