李四川月底請辭！綠議員形容蔣萬安「斷手腳」 北市府要頭痛了

輝達落腳北士科今簽約，副市長李四川今也在臉書表示完成階段性任務，將在二月底請辭，回到新北爭取年底市長大選提名。藍綠議員皆送上祝福，民進黨議員洪健益也點出李的離開對於蔣市府無疑是「斷手腳」，面對接下來市政上運作，恐怕才是市長蔣萬安要頭痛問題。

議員洪健益表示，站在朋友立場上對於李四川做出決定給予尊重及祝福，不過李的離開，對於蔣市府來說恐怕是「斷一隻手跟一隻腳」，在行政、市政、府會處理上能否有合適的人可以取代，恐怕是蔣萬安接下來需煩惱頭痛問題。

洪健益表示，過去3年來每當遇到重大問題或工程上政策拍板與執行，很大一部分都由李四川出面協調解決，甚至讓蔣受到傷害機率減半，李在完成輝達簽約後，已達成階段性任務，隨著李的離開，加上選舉年藍綠議員都會各司其職、盡量發揮，加上輝達接下來動工工程上與市府溝通，恐怕都會讓蔣市府政策執行非常不協調。

國民黨議員曾獻瑩也說，李四川完成階段性任務把輝達的案子搞定了，也為台北奠定下AI科技城市重要基礎，也為新北市民感到高興，能夠有這樣一位善溝通又有工程背景的人，祝福李能夠順利當選。