李四川辭職返鄉新北 藍營小雞鬆口氣：來了、來了

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市政府中午公布地上權簽約文件，由市長蔣萬安與輝達經典股份有限公司代表完成簽署，市長蔣萬安、副市長李四川（圖）說明輝達總部完成簽約。記者林伯東／攝影
輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市政府中午公布地上權簽約文件，由市長蔣萬安與輝達經典股份有限公司代表完成簽署，市長蔣萬安、副市長李四川（圖）說明輝達總部完成簽約。記者林伯東／攝影

台北市副市長李四川今天宣布辭職，將回到故鄉新北。多名新北市國民黨議員說，看到「川伯」正式表態鬆了一口氣，以前被問母雞在哪只能說「快了、快了」，現在終於能說「來了、來了」，只要確定人選，終於能跟母雞一起跑。

2026九合一選舉

新北市議員林金結表示，地方對於李四川辭職返鄉都相當振奮，很開心川伯終於要回來，他坦言，過去一段時間，到基層跑行程時，始終少了一位能夠帶頭的母雞，不少支持者都會詢問「怎麼沒有看到你們的母雞？」只能回應「快了、快了」，現在終於能夠說「來了、來了」。

林金結說，期待後續能夠看到更多大型行程，包括拜年、發紅包、發春聯等活動，讓母雞帶著小雞一起衝刺，發揮整體戰力。

新北市議員陳偉杰則表示，李四川曾擔任過三個直轄市副市長，擁有最豐富的行政歷練與相當高的人氣，對於李四川即將投入新北市長選舉，基層普遍認為是眾望所歸、實至名歸。他期盼，後續無論是黨內協調或是黨外藍白合作的溝通，都能迅速、順利完成，讓李四川無後顧之憂，全力為在野陣營守住全台最大直轄市。

新任國民黨新北市議會黨團書記長陳儀君也指出，看到李四川做出決定，地方小雞確實鬆了一口氣，接下來黨團的重點工作，會先把內部組織與默契建立好，並在既有書記長、副書記長架構之外，新增智庫功能。

陳儀君指出，智庫的設立，主要是因應未來新北市長選戰需求，除了與黨部、組發系統保持聯繫，也希望具備類似文傳會的功能，能即時提供發言論述與政策方向，地方議員熟悉地方狀況，與李四川保持訊息同步，希望訊息能即時傳到他那邊，也希望我們的想法能被吸收，最後形成共同的政見與政策。

她說，李四川正式回鍋新北，藍營地方終於可以全面啟動。

李四川 議員
