李四川請辭北市副市長！黃國昌讚川伯貢獻 盼組最強競選團隊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市副市長李四川。記者林伯東／攝影
台北市副市長李四川。記者林伯東／攝影

台北市副市長李四川今天宣布請辭，外界解讀將投入2026年新北市長選舉。民眾黨主席黃國昌表示，李四川代表台北市政府跟輝達完成簽約，大家都應該感謝他為台灣做出的貢獻，希望未來能夠組成最強競選團隊，共同帶給新北市民更好的生活。

李四川今天在臉書發文指出，台北市長蔣萬安今天簽訂輝達在北士科興建台灣總部，「能夠參與輝達擴大投資台灣這麼重要的事，我很感謝蔣市長在過程中的信任與授權，也不負所托」，自己已經向蔣萬安表達將在2月底請辭台北市副市長，接下來就會回到熟悉的新北市。

民眾黨下午舉行「2026一日北高啟動記者會」，針對李四川即將請辭台北市副市長，黃國昌會後受訪時表示，李四川代表台北市政府跟輝達完成簽約，也幫台北市引入國際級的重要AI產業，「這是全台灣人的驕傲，大家都應該感謝川伯為台北市及台灣做出的貢獻。」

黃國昌也說，李四川離開台北市政府以後，對蔣萬安來說一定非常不捨，但是為了更好的新北市，李四川願意共同努力，這也是新北市民的福氣。

黃國昌表示，接下來完全尊重國民黨內民主程序，如果最後是由李四川代表參選新北市長，針對新北市政發展、市民更好的生活，他也非常期待能夠深入交換意見，彼此提出對市政願景的想像、如何打造更好的新北市。

黃國昌也說，自己想要跟李四川透過非常友善、互相激勵與競爭的方式，共同組成一個最好最強的競選團隊，希望能夠帶給新北市民更好的生活。

