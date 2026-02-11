徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

國民黨立委徐欣瑩今天下午在大批支持者的陪伴到新竹縣黨部登記初選，她數度哽咽談這次初選七三制不公平，她不是反對制度，而是這是黑箱、充滿算計，她今天沒有退縮，要是肩負著鄉親期待持續奮戰，強調「登記不是妥協，而是戰鬥的開始」，這是「清流前瞻」對抗「黑金弊案」的聖戰，要用壓倒性民意來衝破這操弄的結構。

新竹縣黨部今日聚集來自竹縣各地的支持者，包含徐姓宗親會、議員、代表、村里長等，為徐欣瑩加油打氣，現場高喊「唯一支持徐欣瑩」。

徐欣瑩直言，地方對她今天登記很驚訝，為何明知這場初選形同陷阱還要跳進去？但她認為，這場初選的七三制依然是不公平的，但她不能因為制度不公，就將新竹拱手讓給舊勢力。此外，她說「如果今天向黑金陳舊的勢力低頭，那麼我們過去所堅持的改革理想，都將化為烏有。」在 2026年的大選中，將面對民進黨以「肅貪掃黑」為破口的毀滅性攻擊，為了救黨、為了救新竹縣，她義不容辭。

會後媒體聯訪時，徐欣瑩強調，她對制度本身無意見，但認為竹縣已經有很多舞弊和瑕疵，她已經發函給黨中央。徐呼籲在初選要公平公正。媒體追問她登記代表接受遊戲規則嗎？已經接受民調結果？徐欣瑩回應，今天登記後，就會努力爭取國民黨提名，就按照程序來走。

徐欣瑩強調，她知道這場比賽還沒起跑就先落後，但為了新竹的清白與改革，她勇敢堅持，也非常努力，懇請偉大的新竹縣民以及國民黨的黨員同志與她同行，邀請渴望陽光、拒絕黑金的鄉親做他的後盾，加入這場改革為名的行動。

徐欣瑩表示，新竹縣下一任的縣長，不僅是在路平、燈亮、水溝通，還要敢挑戰長期盤踞地方、阻礙改革的利益結構，還要思考如何在地緣政治動盪中讓城市維持能源自主，更要想辦法讓台灣半導體產業在國際供應鏈保持優勢、創造城市在國際上的能見度。