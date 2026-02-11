快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

聽新聞
0:00 / 0:00

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨立委徐欣瑩今天下午在大批支持者的陪伴到新竹縣黨部登記初選。記者郭政芬／攝影
國民黨立委徐欣瑩今天下午在大批支持者的陪伴到新竹縣黨部登記初選。記者郭政芬／攝影

國民黨立委徐欣瑩今天下午在大批支持者的陪伴到新竹縣黨部登記初選，她數度哽咽談這次初選七三制不公平，她不是反對制度，而是這是黑箱、充滿算計，她今天沒有退縮，要是肩負著鄉親期待持續奮戰，強調「登記不是妥協，而是戰鬥的開始」，這是「清流前瞻」對抗「黑金弊案」的聖戰，要用壓倒性民意來衝破這操弄的結構。

2026九合一選舉

新竹縣黨部今日聚集來自竹縣各地的支持者，包含徐姓宗親會、議員、代表、村里長等，為徐欣瑩加油打氣，現場高喊「唯一支持徐欣瑩」。

徐欣瑩直言，地方對她今天登記很驚訝，為何明知這場初選形同陷阱還要跳進去？但她認為，這場初選的七三制依然是不公平的，但她不能因為制度不公，就將新竹拱手讓給舊勢力。此外，她說「如果今天向黑金陳舊的勢力低頭，那麼我們過去所堅持的改革理想，都將化為烏有。」在 2026年的大選中，將面對民進黨以「肅貪掃黑」為破口的毀滅性攻擊，為了救黨、為了救新竹縣，她義不容辭。

會後媒體聯訪時，徐欣瑩強調，她對制度本身無意見，但認為竹縣已經有很多舞弊和瑕疵，她已經發函給黨中央。徐呼籲在初選要公平公正。媒體追問她登記代表接受遊戲規則嗎？已經接受民調結果？徐欣瑩回應，今天登記後，就會努力爭取國民黨提名，就按照程序來走。

徐欣瑩強調，她知道這場比賽還沒起跑就先落後，但為了新竹的清白與改革，她勇敢堅持，也非常努力，懇請偉大的新竹縣民以及國民黨的黨員同志與她同行，邀請渴望陽光、拒絕黑金的鄉親做他的後盾，加入這場改革為名的行動。

徐欣瑩表示，新竹縣下一任的縣長，不僅是在路平、燈亮、水溝通，還要敢挑戰長期盤踞地方、阻礙改革的利益結構，還要思考如何在地緣政治動盪中讓城市維持能源自主，更要想辦法讓台灣半導體產業在國際供應鏈保持優勢、創造城市在國際上的能見度。

因此她提出「雙 AI計畫」政策願景，要為新竹「按下成長的按鈕」，釋放這座城市無限的潛能。其一是「科技的AI」，推動桃竹竹苗大矽谷計畫，讓新竹在世界的舞台上，綻放引以為傲的科技光芒。第二是「有愛的AI」，將新竹打造成長健之鄉，讓每一位鄉親遇到困難時都能得到妥善的照顧、可以安心成家，並擁有理想工作的「有愛(AI)城市」。

徐欣瑩最後強調，他知道這場比賽還沒起跑就先落後，但為了新竹的清白與改革，他勇敢堅持、也非常努力。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩最後強調，他知道這場比賽還沒起跑就先落後，但為了新竹的清白與改革，他勇敢堅持、也非常努力。記者郭政芬／攝影
新竹縣黨部今日聚集來自竹縣各地的支持者，包含徐姓宗親會、議員、代表、村里長等各級民意代表等，為徐欣瑩加油打氣，現場高喊「唯一支持徐欣瑩」。記者郭政芬／攝影
新竹縣黨部今日聚集來自竹縣各地的支持者，包含徐姓宗親會、議員、代表、村里長等各級民意代表等，為徐欣瑩加油打氣，現場高喊「唯一支持徐欣瑩」。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩數度哽咽談這次初選七三制不公平，她不是反對制度，而是這是黑箱、充滿算計。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩數度哽咽談這次初選七三制不公平，她不是反對制度，而是這是黑箱、充滿算計。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩說，這是「清流前瞻」對抗「黑金弊案」的聖戰，要用壓倒性民意來衝破這操弄的結構。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩說，這是「清流前瞻」對抗「黑金弊案」的聖戰，要用壓倒性民意來衝破這操弄的結構。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩今天指出，這場初選的七三制依然是不公平的，但她不能因為制度不公，就將新竹拱手讓給舊勢力。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩今天指出，這場初選的七三制依然是不公平的，但她不能因為制度不公，就將新竹拱手讓給舊勢力。記者郭政芬／攝影

新竹 徐欣瑩 國民黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

徐欣瑩下午3點赴竹縣黨部開記者會 是否登記參與初選仍未鬆口

新竹縣長之爭陳見賢完成登記 徐欣瑩喊話：民調領先就應比全民調

藍竹縣長初選啟動「37制」 陳見賢今登記、徐欣瑩現身竹市

藍營縣長初選激烈！徐欣瑩、柯文哲市場「巧遇」同框

相關新聞

准辭？蔣萬安到李四川臉書留言這句話 網喊「祝川伯幸福」

輝達落腳北士科今簽約，副市長李四川簽約完，透過臉書宣布，他今下午已向市長蔣萬安表達將在二月底請辭台北市副市長，並表示「三...

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

國民黨立委徐欣瑩今天下午在大批支持者的陪伴到新竹縣黨部登記初選，她數度哽咽談這次初選七三制不公平，她不是反對制度，而是這...

李四川請辭北市副市長！黃國昌讚川伯貢獻 盼組最強競選團隊

台北市副市長李四川今天宣布請辭，外界解讀將投入2026年新北市長選舉。民眾黨主席黃國昌表示，李四川代表台北市政府跟輝達完...

李四川月底請辭！綠議員形容蔣萬安「斷手腳」 北市府要頭痛了

輝達落腳北士科今簽約，副市長李四川今也在臉書表示完成階段性任務，將在二月底請辭，回到新北爭取年底市長大選提名。藍綠議員皆...

李四川預告3月回熟悉的新北 新北議長蔣根煌：振奮藍軍士氣

輝達落腳北士科今簽約，外界關注副市長李四川下一步，李稍早透過臉書宣布，今天下午已向蔣市長表達將在2月底請辭副市長，預告「...

李四川辭職返鄉新北 綠議員讚人才「但新北8年變化大」

台北市副市長李四川今天宣布辭職，將回到故鄉新北。新北市議員黨團總召陳永福表示，李四川是優秀的人才，過去在新北市長期服務，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。