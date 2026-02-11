快訊

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川預告3月回熟悉的新北 新北議長蔣根煌：振奮藍軍士氣

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
台北市副市長李四川預告3月將回到新北，若是能夠獲得國民黨提名，他也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式。本報資料照片
台北市副市長李四川預告3月將回到新北，若是能夠獲得國民黨提名，他也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式。本報資料照片

輝達落腳北士科今簽約，外界關注副市長李四川下一步，李稍早透過臉書宣布，今天下午已向蔣市長表達將在2月底請辭副市長，預告「3月開始，我會回到我熟悉的新北市。」新北市議長蔣根煌說，李四川願意承擔，對藍軍士氣幫助很大。

2026九合一選舉

新北議長蔣根煌之前說，待輝達案簽約完成，李四川就能好好跟台北市民道別，如今輝達簽約塵埃落定，李四川是否就要登場了？蔣根煌說，這段時間侯市長等人一直在處理，目前各方接觸的氣氛很好，基層憂心再拖下去淪為台中姊弟相爭翻版？蔣直說「不會啦！大家都講得差不多了」。

對於李四川臉書宣布3月回新北，蔣根煌說「很好啊，國民黨在新北沒整合問題」，李四川宣布後，對帶動藍軍士氣很有幫助。

輝達簽約任務告一段落後，李四川將切換為選戰模式，投入2026新北市長一役，國民黨祕書長李乾龍說，能讓這一局圓滿的最大功臣是侯友宜，侯前陣子親口告訴他「兄弟，免煩惱啦，這一局一定幫忙處理好」，讓他吃了定心丸。新上任的議會黨團書記長陳儀君近日也有和李四川交換意見，陳儀君說，李四川做實事形象深植人心，小雞們期待的母雞終於要出場。

親侯人士指出，其實新北市長基本上人選都已經篤定，他分析，從侯友宜向李乾龍掛保證「放心」，幾乎可確定侯已經說服另外一方，且連續多天侯被問到李四川的態度，都是「非常優秀」、「為國家盡心盡力」，基本上就差宣布的時間點了。

劉和然有企圖心要更上一層樓，但知名度、聲望不及李四川，劉陣營透露「李劉會」還沒完成，藍軍要能勝選是最大目標，親劉人士說，對李四川宣布3月回新北就戰鬥位置的訊息不意外。

劉和然今上午受訪則說，一切仍依照黨部節奏推進，整個過程非常順利，且逐步在前進。

李四川 蔣根煌
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

李四川宣布了！已向蔣萬安表達2月底請辭 「3月回熟悉的新北」

李四川對輝達簽約有5個感謝 被問下一步決定...妙回這一句

李四川何時出場？新北國民黨團書記長陳儀君：李親口說才算

北市公辦都更今年大爆發...蔣萬安再推降稅新政 讚李四川老經驗

相關新聞

李四川宣布了！已向蔣萬安表達2月底請辭 「3月回熟悉的新北」

輝達落腳北士科今簽約，外界關注副市長李四川下一步，李四川今簽約完也透過臉書宣布，他今天下午已經向蔣市長表達將在二月底請辭...

台北市副市長李四川宣布辭職回新北 蘇巧慧：我們都已做好準備

台北市副市長李四川今天在臉書宣布向市長蔣萬安請辭，3月將回到新北。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，大家的面試官都一樣...

李四川預告3月回熟悉的新北 新北議長蔣根煌：振奮藍軍士氣

輝達落腳北士科今簽約，外界關注副市長李四川下一步，李稍早透過臉書宣布，今天下午已向蔣市長表達將在2月底請辭副市長，預告「...

李四川宣布辭職回新北 蘇巧慧：都已做好準備

台北市副市長李四川今天在宣布請辭，3月將回到新北。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧回應，大家的面試官都一樣是400萬新北...

准辭？蔣萬安到李四川臉書留言這句話 網喊「祝川伯幸福」

輝達落腳北士科今簽約，副市長李四川簽約完，透過臉書宣布，他今下午已向市長蔣萬安表達將在二月底請辭台北市副市長，並表示「三...

李四川請辭北市副市長！黃國昌讚川伯貢獻 盼組最強競選團隊

台北市副市長李四川今天宣布請辭，外界解讀將投入2026年新北市長選舉。民眾黨主席黃國昌表示，李四川代表台北市政府跟輝達完...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。