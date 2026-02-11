李四川預告3月回熟悉的新北 新北議長蔣根煌：振奮藍軍士氣

輝達落腳北士科今簽約，外界關注副市長李四川下一步，李稍早透過臉書宣布，今天下午已向蔣市長表達將在2月底請辭副市長，預告「3月開始，我會回到我熟悉的新北市。」新北市議長蔣根煌說，李四川願意承擔，對藍軍士氣幫助很大。

新北議長蔣根煌之前說，待輝達案簽約完成，李四川就能好好跟台北市民道別，如今輝達簽約塵埃落定，李四川是否就要登場了？蔣根煌說，這段時間侯市長等人一直在處理，目前各方接觸的氣氛很好，基層憂心再拖下去淪為台中姊弟相爭翻版？蔣直說「不會啦！大家都講得差不多了」。

對於李四川臉書宣布3月回新北，蔣根煌說「很好啊，國民黨在新北沒整合問題」，李四川宣布後，對帶動藍軍士氣很有幫助。

輝達簽約任務告一段落後，李四川將切換為選戰模式，投入2026新北市長一役，國民黨祕書長李乾龍說，能讓這一局圓滿的最大功臣是侯友宜，侯前陣子親口告訴他「兄弟，免煩惱啦，這一局一定幫忙處理好」，讓他吃了定心丸。新上任的議會黨團書記長陳儀君近日也有和李四川交換意見，陳儀君說，李四川做實事形象深植人心，小雞們期待的母雞終於要出場。

親侯人士指出，其實新北市長基本上人選都已經篤定，他分析，從侯友宜向李乾龍掛保證「放心」，幾乎可確定侯已經說服另外一方，且連續多天侯被問到李四川的態度，都是「非常優秀」、「為國家盡心盡力」，基本上就差宣布的時間點了。

劉和然有企圖心要更上一層樓，但知名度、聲望不及李四川，劉陣營透露「李劉會」還沒完成，藍軍要能勝選是最大目標，親劉人士說，對李四川宣布3月回新北就戰鬥位置的訊息不意外。

劉和然今上午受訪則說，一切仍依照黨部節奏推進，整個過程非常順利，且逐步在前進。