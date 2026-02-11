民眾黨提名陳彥廷參選新北三蘆議員 黃國昌：周曉芸會全力輔選

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌三重、蘆洲服務處主任周曉芸（右）挑戰新北市議員初選意外落敗。本報資料照片
民眾黨主席黃國昌三重、蘆洲服務處主任周曉芸（右）挑戰新北市議員初選意外落敗。本報資料照片

備戰2026年地方選舉，民眾黨在新北市議員初選鬧出風波，黨主席黃國昌子弟兵周曉芸意外落馬，民眾黨中央委員會今天通過提名，黨員陳彥廷確定參選新北市第四選區（三重、蘆洲）議員。黃國昌受訪時表示，民眾黨是一個有制度的政黨，陳彥廷是同志，只要被提名，周曉芸自然會全力輔選。

民眾黨今天舉行中央委員會，核定選舉決策委員會所做決議，提名陳彥廷參選新北市第四選區議員。針對擬參選人周曉芸提出複查申請，民眾黨昨天晚間完成調查報告，邀請外部專家、世新大學民意調查中心及兩位擬參選人共同列席。

民眾黨說明，經過兩位擬參選人充分表達意見，選決會決議給予當事人思考時間，世新大學民意調查中心今天正式書面回覆，說明原民意調查結果的結論得以維持，選決會也依此決議公告初選由陳彥廷勝出，正式提名其參選新北市第四選區議員選舉。

黃國昌今天在中央委員會說明，根據統計結果，候選人支持度雖然不同，但是都在抽樣誤差範圍，因此兩套電話樣本無異常，調查結果可合併計算，民眾黨選決會尊重世新大學書面回覆，維持原民意調查結果的結論。

民眾黨下午舉行「2026一日北高啟動記者會」，黃國昌會前受訪時表示，民眾黨有黨的規矩，一切按照規矩進行，複查過程都有進行詳細的調查報告，也有給兩位擬參選人充分表達意見，同時邀請外部專家、民調執行機構說明，民眾黨選決會最終接受結論。

黃國昌強調，民眾黨是一個有制度的政黨，「我們開大門走大路，事情該怎麼做，就按照程序嚴謹地做完。」

媒體詢問，周曉芸在初選落敗，未來是否全力輔選陳彥廷。黃國昌聽聞後則表示，陳彥廷是黨內同志，只要被提名當然就會輔選，這個沒有問題。

