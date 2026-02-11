李四川宣布了！已向蔣萬安表達2月底請辭 「3月回熟悉的新北」

輝達落腳北士科今簽約，外界關注副市長李四川下一步，李四川今簽約完也透過臉書宣布，他今天下午已經向蔣市長表達將在二月底請辭台北市副市長。並且表示，「三月開始，我會回到我熟悉的新北市。」

李四川今天透過臉書表示，「我是新北市民，過去這段時間，他很感謝許多新北市民在好幾分民調中對他的支持。」「我當然有感，也應該當仁不讓。」

李說，他做過行政院秘書長及三個直轄市的副市長，一直都努力完成幾位市長交辦的工作。對於如何建設、發展一個城市，其實他也有自己的想法，只是從沒想過有一天能有機會去做成這些事。

「三月開始，我會回到我熟悉的新北市。」李四川說，若是能夠獲得國民黨的提名，他也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式。了解他的人都知道，「做了決定以後，我是一個全力以赴的人。」

李四川今也提到，今天市長蔣萬安已經簽定了輝達在北士科興建台灣總部。能夠參與輝達擴大投資台灣這麼重要的事，他很感謝蔣市長在過程中的信任與授權，也不負所托。他也要感謝市府團隊的努力與中央及議會的支持，更謝謝新光人壽的成全。