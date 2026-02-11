快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川宣布了！已向蔣萬安表達2月底請辭 「3月回熟悉的新北」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達落腳北士科今簽約，外界關注副市長李四川下一步，李四川今簽約完也透過臉書宣布，他今天下午已經向蔣市長表達將在二月底請辭台北市副市長。記者林伯東／攝影
輝達落腳北士科今簽約，外界關注副市長李四川下一步，李四川今簽約完也透過臉書宣布，他今天下午已經向蔣市長表達將在二月底請辭台北市副市長。記者林伯東／攝影

輝達落腳北士科今簽約，外界關注副市長李四川下一步，李四川今簽約完也透過臉書宣布，他今天下午已經向蔣市長表達將在二月底請辭台北市副市長。並且表示，「三月開始，我會回到我熟悉的新北市。」

2026九合一選舉

李四川今天透過臉書表示，「我是新北市民，過去這段時間，他很感謝許多新北市民在好幾分民調中對他的支持。」「我當然有感，也應該當仁不讓。」

李說，他做過行政院秘書長及三個直轄市的副市長，一直都努力完成幾位市長交辦的工作。對於如何建設、發展一個城市，其實他也有自己的想法，只是從沒想過有一天能有機會去做成這些事。

「三月開始，我會回到我熟悉的新北市。」李四川說，若是能夠獲得國民黨的提名，他也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式。了解他的人都知道，「做了決定以後，我是一個全力以赴的人。」

李四川今也提到，今天市長蔣萬安已經簽定了輝達在北士科興建台灣總部。能夠參與輝達擴大投資台灣這麼重要的事，他很感謝蔣市長在過程中的信任與授權，也不負所托。他也要感謝市府團隊的努力與中央及議會的支持，更謝謝新光人壽的成全。

輝達落腳北士科今簽約，外界關注副市長李四川下一步，李四川今簽約完也透過臉書宣布，他今天下午已經向蔣市長表達將在二月底請辭台北市副市長。記者林伯東／攝影
輝達落腳北士科今簽約，外界關注副市長李四川下一步，李四川今簽約完也透過臉書宣布，他今天下午已經向蔣市長表達將在二月底請辭台北市副市長。記者林伯東／攝影

李四川 新北 蔣萬安 黃國昌 國民黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

李四川對輝達簽約有5個感謝 被問下一步決定...妙回這一句

蔣萬安出示與輝達簽約正本 預告上萬個工作機會要來了

李四川何時出場？新北國民黨團書記長陳儀君：李親口說才算

北市公辦都更今年大爆發...蔣萬安再推降稅新政 讚李四川老經驗

相關新聞

准辭？蔣萬安到李四川臉書留言這句話 網喊「祝川伯幸福」

輝達落腳北士科今簽約，副市長李四川簽約完，透過臉書宣布，他今下午已向市長蔣萬安表達將在二月底請辭台北市副市長，並表示「三...

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

國民黨立委徐欣瑩今天下午在大批支持者的陪伴到新竹縣黨部登記初選，她數度哽咽談這次初選七三制不公平，她不是反對制度，而是這...

李四川請辭北市副市長！黃國昌讚川伯貢獻 盼組最強競選團隊

台北市副市長李四川今天宣布請辭，外界解讀將投入2026年新北市長選舉。民眾黨主席黃國昌表示，李四川代表台北市政府跟輝達完...

李四川月底請辭！綠議員形容蔣萬安「斷手腳」 北市府要頭痛了

輝達落腳北士科今簽約，副市長李四川今也在臉書表示完成階段性任務，將在二月底請辭，回到新北爭取年底市長大選提名。藍綠議員皆...

李四川預告3月回熟悉的新北 新北議長蔣根煌：振奮藍軍士氣

輝達落腳北士科今簽約，外界關注副市長李四川下一步，李稍早透過臉書宣布，今天下午已向蔣市長表達將在2月底請辭副市長，預告「...

李四川宣布辭職回新北 蘇巧慧：都已做好準備

台北市副市長李四川今天在宣布請辭，3月將回到新北。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧回應，大家的面試官都一樣是400萬新北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。