新北第一選區盤勢鬆動？ 綠營雙箭頭挑戰藍營優勢選區

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
前立委何志偉辦公室主任游明諺將攜手現任議員鄭宇恩衝擊藍營優勢選區。記者張策／攝影
前立委何志偉辦公室主任游明諺將攜手現任議員鄭宇恩衝擊藍營優勢選區。記者張策／攝影

民進黨新北議員初選登記告一段落，第一選區（淡水、八里、三芝、石門）僅有現任議員鄭宇恩、新人游明諺登記，將不用初選。該選區長期呈現「藍2綠1加1席無盟」結構，綠營此次以雙箭頭布局，力拚突破長年僅守1席的天花板。

2026九合一選舉

回顧近2屆選舉，第一選區應選4席，2018年與2022年席次分布相對穩定，均由國民黨拿下2席、民進黨1席，另1席由無黨團結聯盟議員蔡錦賢當選，藍營整體仍占優勢。民眾黨過去雖曾推人參選，未能搶下席次。

不過，今年選戰最大變數之一，是蔡錦賢宣布不再參選。蔡錦賢長期掌握的系統票源是否完整轉移，將牽動整體盤勢。蔡推出服務處祕書、淡水區農會理事長呂鈞鴻接棒布局，力圖延續原有支持基礎。

此外，新北市府副發言人陳柏翰被視為侯家軍，原本一度被點名可能投入淡水選區，但在地方布局逐漸明朗後，將轉往永和選區爭取國民黨提名。

藍營在該選區現任議員有陳偉杰、陳家琪，都力拚連任。

綠營方面，現任議員鄭宇恩在上屆成功守住1席，此次再披戰袍，被視為穩定基本盤的關鍵角色。新人游明諺主打幕僚歷練與行政即戰力。他表示，早年一場車禍讓他深刻理解民眾面對制度與資源不足時的無助，因此選擇投身公共事務。

游明諺長年在立委與議員團隊服務，熟悉地方需求與行政運作。取得參賽權後，他說，盼與鄭宇恩並肩作戰，希望能一起過關。

第一選區長期呈現穩定結構，蔡錦賢退場後出現鬆動空間，藍營能否整合接班人選、綠營是否突破1席瓶頸，成為選戰焦點。

議員 淡水
相關新聞

有人暗諷台中市長人選刻意拖延 楊瓊瓔：「背離事實、嚴重誤導」

國民黨台中市長下屆參選人選未定，爭取參選的立委楊瓊瓔今天聲明，媒體人黃光芹日前於評論中，及陳敏鳳於節目 call-in ...

徐欣瑩下午3點赴竹縣黨部開記者會 是否登記參與初選仍未鬆口

國民黨新竹縣長初選登記進入最後倒數，今天為最後一天登記日。立委徐欣瑩陣營今天上午即在媒體群組通知，將於下午3點前往新竹縣...

彰化議長謝典林PO裸背重訓照 意味深長說：一直在準備的路上

彰化縣議長謝典林與姊姊立委謝衣鳯的姊弟之爭成為彰化縣長選舉熱門話題，謝典林繼開箱豪宅後，10日晚間又po文「我一直在準備...

台中市民進黨完成議員提名登記 藍白「兄弟登山各自努力」

2026九合一選舉升溫，台中市作為一級戰區，民進黨昨天率先完成議員提名登記，共35人登記，3區將協調或辦理初選。國民黨、...

李四川何時出場？新北國民黨團書記長陳儀君：李親口說才算

台北市與輝達簽約後，被認為是台北市副市長李四川出馬參選新北市長最佳時機。新任新北市議會國民黨書記長陳儀君指出，最近實在太...

