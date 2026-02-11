新北第一選區盤勢鬆動？ 綠營雙箭頭挑戰藍營優勢選區

民進黨新北議員初選登記告一段落，第一選區（淡水、八里、三芝、石門）僅有現任議員鄭宇恩、新人游明諺登記，將不用初選。該選區長期呈現「藍2綠1加1席無盟」結構，綠營此次以雙箭頭布局，力拚突破長年僅守1席的天花板。

回顧近2屆選舉，第一選區應選4席，2018年與2022年席次分布相對穩定，均由國民黨拿下2席、民進黨1席，另1席由無黨團結聯盟議員蔡錦賢當選，藍營整體仍占優勢。民眾黨過去雖曾推人參選，未能搶下席次。

不過，今年選戰最大變數之一，是蔡錦賢宣布不再參選。蔡錦賢長期掌握的系統票源是否完整轉移，將牽動整體盤勢。蔡推出服務處祕書、淡水區農會理事長呂鈞鴻接棒布局，力圖延續原有支持基礎。

此外，新北市府副發言人陳柏翰被視為侯家軍，原本一度被點名可能投入淡水選區，但在地方布局逐漸明朗後，將轉往永和選區爭取國民黨提名。

藍營在該選區現任議員有陳偉杰、陳家琪，都力拚連任。

綠營方面，現任議員鄭宇恩在上屆成功守住1席，此次再披戰袍，被視為穩定基本盤的關鍵角色。新人游明諺主打幕僚歷練與行政即戰力。他表示，早年一場車禍讓他深刻理解民眾面對制度與資源不足時的無助，因此選擇投身公共事務。

游明諺長年在立委與議員團隊服務，熟悉地方需求與行政運作。取得參賽權後，他說，盼與鄭宇恩並肩作戰，希望能一起過關。

第一選區長期呈現穩定結構，蔡錦賢退場後出現鬆動空間，藍營能否整合接班人選、綠營是否突破1席瓶頸，成為選戰焦點。