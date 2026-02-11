徐欣瑩下午3點赴竹縣黨部開記者會 是否登記參與初選仍未鬆口

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
外界關注徐欣瑩是否將如期完成登記，但截至中午，徐欣瑩陣營並未正面回應是否參選。圖／報系資料照
國民黨新竹縣長初選登記進入最後倒數，今天為最後一天登記日。立委徐欣瑩陣營今天上午即在媒體群組通知，將於下午3點前往新竹縣黨部召開記者會。外界關注徐欣瑩是否將如期完成登記，但截至中午，徐欣瑩陣營並未正面回應是否參選，僅轉述徐欣瑩近期心情「百感交集」，並強調下午3點一定會到新竹縣黨部對外說明。

記者進一步向與徐欣瑩關係密切的政治人物詢問，對方同樣未給出明確說法，僅表示「下午會到現場了解狀況」，相關動向仍待記者會揭曉。

事實上，徐欣瑩日前已多次公開表達對國民黨現行「七三制度」（黨員投票3成、民調7成）初選機制的不滿。她昨日出席新竹市公開活動時，面對媒體提問再度直言「希望採取全民調」，相關談話也被視為對黨內初選制度釋出明確態度。外界因此研判，徐欣瑩是否登記參選，仍處於最後評估與抉擇階段。

依據國民黨相關規定，新竹縣長初選目前暫定於3月28日舉行黨員投票，並將另行協商全民調的執行時間與方式，待整體作業確認後，最終產生縣長提名人選。徐欣瑩今日是否跨出關鍵一步，也將牽動國民黨新竹縣長選情後續布局。

