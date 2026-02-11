彰化議長謝典林PO裸背重訓照 意味深長說：一直在準備的路上
彰化縣議長謝典林與姊姊立委謝衣鳯的姊弟之爭成為彰化縣長選舉熱門話題，謝典林繼開箱豪宅後，10日晚間又po文「我一直在準備的路上」，近日動作頻頻，顯示連任企圖心，謝家姊弟同時爭取選縣長和議長，也成為難解的題。
2026九合一選舉
謝典林昨晚po出自己一張裸背重訓健身照，寫著「在可以承擔責任的時候，把自己準備好」，很多事情，其實和訓練很像，面對壓力，不能躁進；面對困難，不能閃躲。
謝典林說，彰化正站在一個重要的轉折點。而現在，更重要的是判斷，什麼時候，該往前一步。更意味深長的說「家人的叮嚀，我始終放在心裡；鄉親的期待，我同樣不敢忽視」、「我一直在準備的路上」。
不過謝典林近日網路宣傳火力全開，也展現詼諧吸睛宣傳影音，包括幫選民溜狗的選民服務，以介紹在地員林圓林園生態公園，還有對選民說「什麼選民服務都可找他」，後來「救不了選民」，多支宣傳影片都讓人會心一笑，強力宣傳影音都引發話題。
姊弟倆原本都有選彰化縣長企圖心，但謝衣鳯搶先表態爭取選縣長後，謝典林改口爭取議員連任，但謝家不可能大權一把抓，一定得在縣長和議長位置二擇一，姊弟鬩牆，也牽動國民黨縣長人選難產窘境，相較下民進黨立委陳素月已為縣長選舉全力開跑，藍營進度更顯落後。
