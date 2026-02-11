快訊

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

日本萬萬稅：食品消費稅歸零，會成為財政風險？

台中市民進黨完成議員提名登記 藍白「兄弟登山各自努力」

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中即時報導
民眾黨台中市黨部指出，已經完成大里霧峰、后里豐原、西屯、太平4選區的提名，北屯區現有2人表態，若協調不成將辦初選。圖為民眾黨台中市黨部主委陳清龍／聯合報系資料照
民眾黨台中市黨部指出，已經完成大里霧峰、后里豐原、西屯、太平4選區的提名，北屯區現有2人表態，若協調不成將辦初選。圖為民眾黨台中市黨部主委陳清龍／聯合報系資料照

2026九合一選舉升溫，台中市作為一級戰區，民進黨昨天率先完成議員提名登記，共35人登記，3區將協調或辦理初選。國民黨民眾黨也積極布局議員提名，不過議員層級將不會合作，2黨各自提名；其中北屯區競爭激烈，藍白都有多人表態角逐。

2026九合一選舉

台中市議員席次共65席，目前國民黨32席、民進黨24席、民眾黨1席、無黨籍5席，共62席，國民黨籍原議員羅廷瑋、黃健豪、黃仁2024年轉任立委，吳建德補選當選，民眾黨籍原議員陳清龍今年轉任立法委員。

國民黨在17個選區中，除北屯區的陳成添、潭雅神區羅永珍、后豐區張瀞分不再連任，各選區議員都將參選連任；其中北屯因黃健豪當選立委、陳成添當選台中農會理事長，將空出2席，加上北屯人口多，未來名額可望再增1席，參選新人輩出。

國民黨在北屯區預計提名4或5席，除連任的沈佑蓮及賴順仁，盧秀燕子弟兵吳宗學、立院副院長江啟臣秘書許育璿、工策會幹事顏建成、北屯區仁和里長張永漢都有意參選，競爭激烈。國民黨部主委蘇柏興表示，2席現任優先，剩下2席新人採民調決定，如新人民調贏過白營，不排除提名5席。

第四選區（后里、豐原區）也是激戰區，民眾黨前市議員陳清龍上任立委，國民黨張瀞分不再連任，空出2席，國民黨預計提名3席，現任2席優先外，豐原社皮里長涂力旋、翁子里長連佳振都有意參選，將採民調分勝負，不成再初選。

蘇柏興強調，縣市長只有1席，藍白合是兩黨中央選舉的合作策略，不過議員選舉沒有藍白合，台中市黨部提名中市議員，會以國民黨議員為主。

民眾黨部表示，已經完成大里霧峰、后里豐原、西屯、太平4選區的提名，大里霧峰是現任議員江和樹，后里豐原是陳清龍的妻子連小華，西屯是黨部發言人「咪咪」劉芩妤，太平是江和樹服務處執行長許書豪；另外中西區有中央委員許瑞宏表態參選，黨部正研擬採取徵召或開放報名。

民眾黨部指出，北屯區現有台中市新聞局前局長吳皇昇與民眾黨北屯區黨部主任邱于珊2人表態，仍在協調中，若協調不成將採民調初選；其他選區如東南、南屯、清水沙鹿梧棲等也有黨員表達意願，黨部會依照提名辦法評估，年後啟動提名作業。

國民黨台中市黨部表示，藍白合是兩黨中央選舉的合作策略，議員選舉沒有藍白合，台中市黨部提名中市議員，會以國民黨議員為主。圖／聯合報系資料照
國民黨台中市黨部表示，藍白合是兩黨中央選舉的合作策略，議員選舉沒有藍白合，台中市黨部提名中市議員，會以國民黨議員為主。圖／聯合報系資料照

議員 國民黨 民眾黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／國防特別條例朝野角力 民眾黨：政院版新會期併案審查

溪水變藍色！豐原軟埤仔溪被偷排廢水 清潔劑工廠沖洗汙水亂排

加入民眾黨參選？中市議員吳佩芸：藍綠夾殺中盼與改革勢力合作

卓揆不副署眷改條例 民眾黨團批賴總統毀憲獨裁者：這不是民主

相關新聞

彰化議長謝典林PO裸背重訓照 意味深長說：一直在準備的路上

彰化縣議長謝典林與姊姊立委謝衣鳯的姊弟之爭成為彰化縣長選舉熱門話題，謝典林繼開箱豪宅後，10日晚間又po文「我一直在準備...

台中市民進黨完成議員提名登記 藍白「兄弟登山各自努力」

2026九合一選舉升溫，台中市作為一級戰區，民進黨昨天率先完成議員提名登記，共35人登記，3區將協調或辦理初選。國民黨、...

李四川何時出場？新北國民黨團書記長陳儀君：李親口說才算

台北市與輝達簽約後，被認為是台北市副市長李四川出馬參選新北市長最佳時機。新任新北市議會國民黨書記長陳儀君指出，最近實在太...

民進黨台南市議員初選「激戰」區 新人掛大咖蕭美琴助選看板

台南市第十選區新人卓佩于今天掛出副總統蕭美琴全力推薦的看板，卓佩于表示，感謝蕭美琴疼惜，把大台南第一面推薦看板給了她，初...

被問李四川動向…輝達簽完就參選？蔣萬安有趣反應曝光

輝達落腳北士科，北市府今下午將與輝達簽約。北市副市長李四川在簽約後動向，也備受關注，北市長蔣萬安今天上午被媒體問及，李昨...

影／白營初選民調爆冷門…子弟兵被素人擊敗 黃國昌：一切按制度

民眾黨新北議員初選接連爆冷門，三重蘆洲選區素人陳彥廷擊敗黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸，土樹三鶯選區現任議員黃永昌的兒子黃承...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。