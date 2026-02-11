台中市民進黨完成議員提名登記 藍白「兄弟登山各自努力」

2026九合一選舉升溫，台中市作為一級戰區，民進黨昨天率先完成議員提名登記，共35人登記，3區將協調或辦理初選。國民黨、民眾黨也積極布局議員提名，不過議員層級將不會合作，2黨各自提名；其中北屯區競爭激烈，藍白都有多人表態角逐。

台中市議員席次共65席，目前國民黨32席、民進黨24席、民眾黨1席、無黨籍5席，共62席，國民黨籍原議員羅廷瑋、黃健豪、黃仁2024年轉任立委，吳建德補選當選，民眾黨籍原議員陳清龍今年轉任立法委員。

國民黨在17個選區中，除北屯區的陳成添、潭雅神區羅永珍、后豐區張瀞分不再連任，各選區議員都將參選連任；其中北屯因黃健豪當選立委、陳成添當選台中農會理事長，將空出2席，加上北屯人口多，未來名額可望再增1席，參選新人輩出。

國民黨在北屯區預計提名4或5席，除連任的沈佑蓮及賴順仁，盧秀燕子弟兵吳宗學、立院副院長江啟臣秘書許育璿、工策會幹事顏建成、北屯區仁和里長張永漢都有意參選，競爭激烈。國民黨部主委蘇柏興表示，2席現任優先，剩下2席新人採民調決定，如新人民調贏過白營，不排除提名5席。

第四選區（后里、豐原區）也是激戰區，民眾黨前市議員陳清龍上任立委，國民黨張瀞分不再連任，空出2席，國民黨預計提名3席，現任2席優先外，豐原社皮里長涂力旋、翁子里長連佳振都有意參選，將採民調分勝負，不成再初選。

蘇柏興強調，縣市長只有1席，藍白合是兩黨中央選舉的合作策略，不過議員選舉沒有藍白合，台中市黨部提名中市議員，會以國民黨議員為主。

民眾黨部表示，已經完成大里霧峰、后里豐原、西屯、太平4選區的提名，大里霧峰是現任議員江和樹，后里豐原是陳清龍的妻子連小華，西屯是黨部發言人「咪咪」劉芩妤，太平是江和樹服務處執行長許書豪；另外中西區有中央委員許瑞宏表態參選，黨部正研擬採取徵召或開放報名。