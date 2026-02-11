李四川何時出場？新北國民黨團書記長陳儀君：李親口說才算

台北市與輝達簽約後，被認為是台北市副市長李四川出馬參選新北市長最佳時機。新任新北市議會國民黨書記長陳儀君指出，最近實在太多傳言，以他長期跟李四川合作的經驗來看，一切「只有李四川親口講的才算數」。不過新北市議員林金結認為，「只有李四川能贏，不提他提誰？」

國民黨新北市長人選何時底定，近期傳言不斷，陳儀君說，這些都不是李四川本人所說，她強調，自己與李四川之間有默契，「他親口對新聞媒體講出來才算」，她日前拜會李四川，兩人談了很久，她認為，在李四川尚未對外說明前，外界的各種揣測都只是外傳。

「侯友宜市長是關鍵」陳儀君表示，目前走到這個階段，侯市長是關鍵角色，侯是新北市大家長，若要處理相關協調，仍須由侯友宜出面，否則組織運作將相當困難，怎麼讓出線者有正當出場時機，另一方可心服口服下台階，若遲遲沒有進度，相關制度就要出面運作。

陳儀君認為，其實黨內基層還是認為要照制度走，若協調進度太慢，黨部應直接設立登記機制，直接開放有意願者登記、訂定期程，最後直接比民意調查決定人選。

陳儀君重申，現階段李四川跟劉和然碰面會給人「搓圓仔」的印象，最好就是侯市長出馬，讓雙方都能心服口服。

陳儀君直言，目前李四川沒有辦法馬上給大家確定答案，主要還有台北市長將萬安這一局，不能因為新北市，失去台北市，台北還有很多去情要交接，輝達簽約完，相關任務交接都要去做。

新北市議員林金結則說，日前中常委已授權黨主席直接徵召，主席雖向中常會報告，為了黨內和諧，會在農曆年前找出新北市長候選人。林金結指出，相關時程仍須考量李四川目前的階段性任務，包括部分重大建設案的推動。

林金結認為，農曆年前人選徵召出爐，但李四川可能會尋侯友宜模式在2月底完成所有人事交接後才會辭職全力投入選舉。