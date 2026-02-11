影／民進黨小雞初選結束第一天合體打拳 象徵團結、全力出擊
2026九合一選舉
而昨天也是綠營初選截止日，雖第一選區士林北投僅有5位現任議員登記不用初選，不過紀政姪子、里長紀建漢脫黨參選，林延鳳表示，最於各人決定都予以尊重，接下來就「兄弟登山，各自努力」，相信其過去三年多議會問政品質以及在地服務成果，能獲得民眾認同。
至於初選競爭激烈的中山大同選區，除爭取新人眾多外，還有上演堅偉大戰2.0，選區議員顏若芳表示，現任在初選沒有多大優勢，唯有靠紮實的服務來爭取選民信任，過去三年處理了超過5千多件服務案件以及超過1千多件律師法律諮詢，相信在地民眾都看得見。
而接下來進入選舉前關鍵期，5位擬參選人也表示，成員間會互相跨選區站台、打氣，也會找黨內大咖來幫忙站台，中正萬華擬參選人康家瑋也說，上次選舉結束後沒有離開，在地方深耕已超過2000天，每天都按部就班服務，維持一貫的節奏。劉品妡也說，接下來也會掃街或聯合車隊掃街，增加曝光度。
