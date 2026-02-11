民進黨台南市議員初選「激戰」區 新人掛大咖蕭美琴助選看板
台南市第十選區新人卓佩于今天掛出副總統蕭美琴全力推薦的看板，卓佩于表示，感謝蕭美琴疼惜，把大台南第一面推薦看板給了她，初選最後階段，她會全力衝刺，不會辜負副總統蕭對她的期許。民進黨台南市東區提名2席，有4人登記搶2個名額，面對新人來勢洶洶，3位現任及前議員都不敢鬆懈。
民進黨台南市東區有現任蔡筱薇尋求3連任，也是民進黨在東區唯一一席議員，另有挺妃派的前市議員蔡旺詮、本屆高票落選的陳金鐘捲土重來，因提名從原本3席縮水成2席，競爭更激烈，力拚民調前2名。
面對新人掛出「大咖」蕭美琴看板，蔡筱薇說，在2024的總統大選時，她就曾擔任賴清德蕭美琴台南競選總部的執行總幹事，大家攜手努力創下全國最高的正副總統得票率，但無論是否有大咖加持，選舉還是要聚焦在地方服務及政見落實上，筱薇有10年幕僚經驗加兩屆議員任期，相較其他人選除了有經驗外，也更有執行力。
湧言會推薦卓佩于說，從初懂政治到擔任王定宇服務處主任，蕭美琴一直是她學習的對象。因為從擔任立委、駐美代表、到現今的副總統，蕭美琴不但是台灣未來走向的重要指引，更是年輕女性政治人物的典範。
卓佩于表示，蕭美琴的這面推薦看板，對她而言，意義深遠。這面看板，是蕭美琴對年輕人的一分期許，更是對女性從政人物的最大鼓勵。卓佩于強調，她會拚盡全力爭取初選出線，在大選時為民進黨攻下東區第二席，來回應政治前輩對她的關愛與疼惜。
民進黨今年民調提前，約在2月23日就會知道台南市哪一周要民調，昨天登記截止13區共37人登記將提名32席，其中4區超額登記需初選，其中東區最激戰，唯一的新人卓佩瑜有新人以及年輕的雙重加分，來勢汹汹三位老將也不敢輕忽。
根據民進黨2026年市議員提名辦法，為鼓勵新人參與提名初選，強化甄補新進人才機制，登記提名初選候選人為新人者，其民調積分乘以1.1倍計算；新人為青年（年齡在35歲以下）或新住民者，其民調積分則乘以1.2倍計算。但有「政二代」條款，中西北區沈震東交棒弟弟沈震南、安南區郭清華交棒女兒郭品辰則不列入民調加權。
