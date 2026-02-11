國民黨「菁采沛智」4女力聯手出擊 楊智伃今赴松山草埔市場掃街

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨前發言人楊智伃，日前宣布投入台北市松山信義區市議員黨內初選，上午由立委陳菁徽、台北市議員柳采葳、鍾沛君陪同前往民生社區草埔市場掃街。圖／取自楊智伃臉書
國民黨前發言人楊智伃日前宣布投入台北市松山信義區市議員黨內初選，今上午由立委陳菁徽、台北市議員柳采葳、鍾沛君陪同前往民生社區草埔市場掃街，爭取初選民調支持度，喊出今天掃街是「菁采沛智」組合，展現國民黨新世代女力集結。

2026九合一選舉

草埔市場位於北松山民生社區一帶，向來被視為藍營的票倉，可做為藍營新人的起手式，黨內初選必爭；另外，雖然選民偏藍，但民生社區近來經濟選民愈來愈多，代表中間選民也增加，每到選舉，綠營也積極搶攻草埔市場，之前曾代表民進黨參選立委的吳怡農，就與蔣萬安、王鴻薇在此激戰。

楊智伃被視為朱家軍，常跟隨國民黨前主席朱立倫四處征戰，掃街拜票對她不陌生，今早一身健身的勁裝打扮出現在草埔市場，立刻吸引菜籃族婆媽們目光。楊智伃也說，自己一直住在松山，從政第一天開始就住這，讓她感覺到陽光、和溫暖。

楊智伃指出，今天陪她掃街的女將，大家一定不陌生，從朱立倫擔任國民黨主席期間，她和陳菁徽、柳采葳、鍾沛君就並肩作戰，在各大議題和街頭的戰場，都可以看到3人的身影，都衝在第一線，讓她看到女性的力量可以非常強悍，期待接下來可以學習她們的經驗，在松信區，在議會打拚。

陳菁徽說，過去朱立倫擔任黨主席時，台灣哪裡有選戰，哪裡需要幫忙，楊智伃就去哪，全台灣的角落都看得到她，而且陽光、愛運動的形象，從自己是醫師的角度來看，楊智伃可引領運動風潮，希望電話民調，大家能支持楊智伃，也支持肯做事、勇敢的年輕人，希望把機會留給這位新女性。

鍾沛君說，年輕是楊智伃加分的選項，但不是唯一的加分條件，過去在黨中央的各種歷練，從鏡頭、新聞上看到的楊智伃，大家應該都不陌生，如果未來加入台北市議會，一定最佳的即戰力，很期待她能來議會成為新同事。

柳采葳說，從楊智伃大學畢業就認識她，覺得這個女生很不一樣，有想法、很創新、在黨內也願意衝撞既有傳統，不管是美學、設計上，一個人有創意非常重要，很期待她未來可以進入台北市議會，一起替松山信義的民眾打拼。

國民黨前發言人楊智伃，日前宣布投入台北市松山信義區市議員黨內初選，上午由立委陳菁徽、台北市議員柳采葳、鍾沛君陪同前往民生社區草埔市場掃街。圖／取自楊智伃臉書
