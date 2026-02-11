快訊

金曲歌王Matzka妻捲高金素梅弊案！疑涉出借帳戶供隱匿犯罪所得

iOS 26更新…iPhone「下拉」偷看LINE訊息失效了！實測2招仍可用：難度飆升

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

被問李四川動向…輝達簽完就參選？蔣萬安有趣反應曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席住都中心公辦都更記者會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席住都中心公辦都更記者會。記者林麗玉／攝影

輝達落腳北士科，北市府今下午將與輝達簽約。北市副市長李四川在簽約後動向，也備受關注，北市長蔣萬安今天上午被媒體問及，李昨稱簽約完就會向大家報告動向，是否可以讓李副年後再宣布參選，讓大家過個好年？蔣萬安先反問媒體，「李副今天有來嗎？不要啦，我們....。」逃離這問題，迅速離開現場。

2026九合一選舉

蔣萬安今天上午出席住都中心公辦都更記者會，對於台北市政府在副市長李四川擔任住都中心董事長任內，今年盤點將有十案公辦都更招商，包括相當困難的信維整宅及南機場4單元，蔣萬安今天也在記者會上不斷感謝李四川的協助。

不過媒體問蔣，是否輝達簽約完，李就要宣布參選新北市長？蔣萬安先笑稱，「李副今天有來嗎？」媒體回，李副說讓市長回答就好，蔣說，「不要啦，我們....。」隨即逃離現場。

蔣萬安 李四川 輝達
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

輝達簽約後李四川即將登場 黃國昌：期待是跨世代的君子之爭

蔣萬安赴第一魚果發放紅包袋 年節魚菜價曝光

藍營人選呼之欲出？李四川、鄭麗文13日將一同出席三重先嗇宮點燈

輝達進駐北士科 李四川：11日應可簽地上權契約

相關新聞

被問李四川動向…輝達簽完就參選？蔣萬安有趣反應曝光

輝達落腳北士科，北市府今下午將與輝達簽約。北市副市長李四川在簽約後動向，也備受關注，北市長蔣萬安今天上午被媒體問及，李昨...

影／白營初選民調爆冷門…子弟兵被素人擊敗 黃國昌：一切按制度

民眾黨新北議員初選接連爆冷門，三重蘆洲選區素人陳彥廷擊敗黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸，土樹三鶯選區現任議員黃永昌的兒子黃承...

新北綠議員提名3區要初選 蘇巧慧：找出最強者服務市民

民進黨六都議員初選登記昨截止，預計民調時間會落在3月2日至4月10日間，新北將在11選區中提名34席（不含原住民），其中...

國民黨人選將出爐 蘇巧慧：按自己節奏深入新北大小巷

國民黨新北市長人選最快在本周出爐，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，她參選以來的節奏，就是按照一直以來的步調「我的...

回鍋參選議員？高市觀光局長高閔琳未登記初選：做好做滿

民進黨高雄市議員初選登記結束，5天42人登記、提名34人，預計8人刷下。薛兆基、黃淑美、陳信瑜3人未登記黨內初選，傳不排...

鄭麗文曝春節後宣布藍白共同政見 黃國昌也回應了

藍白合作成為2026選戰主旋律，國民黨主席鄭麗文昨表示，農曆年後將與民眾黨主席黃國昌宣布藍白共同願景與政見。黃國昌今受訪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。