被問李四川動向…輝達簽完就參選？蔣萬安有趣反應曝光

輝達落腳北士科，北市府今下午將與輝達簽約。北市副市長李四川在簽約後動向，也備受關注，北市長蔣萬安今天上午被媒體問及，李昨稱簽約完就會向大家報告動向，是否可以讓李副年後再宣布參選，讓大家過個好年？蔣萬安先反問媒體，「李副今天有來嗎？不要啦，我們....。」逃離這問題，迅速離開現場。

蔣萬安今天上午出席住都中心公辦都更記者會，對於台北市政府在副市長李四川擔任住都中心董事長任內，今年盤點將有十案公辦都更招商，包括相當困難的信維整宅及南機場4單元，蔣萬安今天也在記者會上不斷感謝李四川的協助。

不過媒體問蔣，是否輝達簽約完，李就要宣布參選新北市長？蔣萬安先笑稱，「李副今天有來嗎？」媒體回，李副說讓市長回答就好，蔣說，「不要啦，我們....。」隨即逃離現場。