影／白營初選民調爆冷門…子弟兵被素人擊敗 黃國昌：一切按制度

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌備戰新北市長，持續到各市場掃街，今天聯訪被問及議員初選民調爭議，他強調，一切照制度走。記者王慧瑛／攝影
民眾黨主席黃國昌備戰新北市長，持續到各市場掃街，今天聯訪被問及議員初選民調爭議，他強調，一切照制度走。記者王慧瑛／攝影

民眾黨新北議員初選接連爆冷門，三重蘆洲選區素人陳彥廷擊敗黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸，土樹三鶯選區現任議員黃永昌的兒子黃承鋒披白營戰袍要接棒父親，也被素人吳亞倫擊退，周、黃都向黨中央申請複查。民眾黨選決會昨有開會，找來民調公司、參選人表達意見，黃今天受訪重申，一切按照黨的制度走。

對於初選民調爭議，黃國昌說，民眾黨是有制度的政黨，開大門走大樓，昨天開會是處理三盧選區初選爭議，除了給民調機構說明的機會，也邀參選人雙方列席全程見證，也有發表意見機會。之後土樹三鶯選區的事件，也會循同一模式處理。

黃國昌強調，昨天開會不是1、2人關起門來的討論，他不會自己下去協調，一切按照制度走，客觀事實是怎樣就怎樣。

黃也說，民調公司有說明民調執行的過程和結果，執行狀況是否影響民調結果是關鍵，民調公司近期會給選決會一個正式報告，選決會成員也需要一些時間來討論及判斷，才能做出後續提名的決定。

民眾黨在2026新北各議員選區預計各提名1席參戰，部分有競爭的選區採民調一決高下，卻接連爆發擬參選人質疑民調作業有瑕疵情況。

民眾黨新北「四金釵」之一、參選三蘆選區的周曉芸意外輸給鮮少曝光的陳彥廷，引發熱議。黃國昌前一天受訪談到，三蘆區在初選時，民調機構出現違反民調作業情況，有邀專家到選決會，要求民調機構說明為何未按既定辦法進行，第一線執行處理狀況與當初設定不同，為昭公信也邀參選人列席，透過制度解決爭議。是否重辦初選，黃國昌昨天說，此部分沒預設立場，要經過選決會討論，民調機構也要做說明。

土樹三鶯選區狀況也頗棘手，國民黨現任議員黃永昌有意交棒給次子黃承鋒參選，爭取藍白合作空間。黃永昌近幾個月常帶黃承鋒跑地方行程，增加曝光率，希望循新北議員陳世軒模式，政二代「藍轉白」，有父輩加持，也吸納白營支持及中間選票。怎料黃承鋒在民眾黨初選落敗，輸給對手「吳姐姐」吳亞倫。

黃永昌昨坦言對民調結果很錯愕，他認為，民調是科學方法，但對手是素人，不容易做出真實民調。黃承鋒是否改用無黨籍參選，黃永昌還沒鬆口，他說，先讓黨中央去解決爭端，才能思考下一步。

