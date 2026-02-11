新北綠議員提名3區要初選 蘇巧慧：找出最強者服務市民

民進黨六都議員初選登記昨截止，預計民調時間會落在3月2日至4月10日間，新北將在11選區中提名34席（不含原住民），其中新莊、土樹三鶯與汐金萬3選區要辦初選。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，初選有競爭是民進黨歷來傳統，會找出最好、最強人選繼續服務市民。

第三選區（新莊）登記者有現任議員翁震州、林秉宥，還有新人翁昭仁、吳奕萱、陳岱吟，該選區民進黨將提4席，5人將進入初選。

第八選區（樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區）登記者有現任議員彭一書、卓冠廷、廖宜琨、林銘仁外，還有新人高乃芸、吳昇翰等6人登記，該選區將提5席。

第十一選舉區（汐止區、金山區、萬里區）登記者有現任議員張錦豪、新人朱誼臻、蔡美華，該選區初選3人爭奪2席提名席次。

蘇巧慧今天受訪表示，民進黨在初選有競爭是歷來傳統，就是為找出最好、最強的人選繼續服務市民，接下來會照著黨中央公告日程抽籤、民調，找出最強的候選人。

蘇巧慧說，她的工作就是在候選人出線之後，整理成為一個團隊，會用共同的政見，走遍新北的大街小巷，向市民報告，也爭取市民的肯定和信任。