國民黨人選將出爐 蘇巧慧：按自己節奏深入新北大小巷

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋新埔市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋新埔市場掃街。記者葉德正／攝影

國民黨新北市長人選最快在本周出爐，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，她參選以來的節奏，就是按照一直以來的步調「我的面試官是新北市的400萬市民」，她是向新北市民爭取一個服務機會，她會努力展現自己的態度、能力以及政見。

蘇巧慧說，她率先提出的六大福利政見已得到非常多人的肯定，現在鄉親朋友都會來主動來詢問、來討論，希望新北一起更好的心意「就是們的誠意」，未來她也會照著自己的節奏和團隊規畫種種行程，一起前進新北的大街小巷。

蘇巧慧說，今天來到板橋的新埔市場繼續跟大家拜個早年，不管是張宏陸委員、或石一佑議員、山田摩衣議員、黃淑君議員、李昆穎議員參選人、陳俊諺議員參選人、戴瑋姍議員主任，「真的都是每次全員到齊，因為我們就是最團結的新北隊」。

蘇巧慧說，在掃市場這段過程越走越有成就感，昨天在林口還有雙和的市場，鄉親都非常地熱烈，甚至還有鄉親直接伸手跟我蓋拇指印章，「真的就是一分信任、一分託付」。

她會帶著這份期許，繼續走遍新北的大街小巷，向鄉親證明，她們新北隊真的是值得託付的好團隊。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋新埔市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋新埔市場掃街。記者葉德正／攝影

