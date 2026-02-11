回鍋參選議員？高市觀光局長高閔琳未登記初選：做好做滿
民進黨高雄市議員初選登記結束，5天42人登記、提名34人，預計8人刷下。薛兆基、黃淑美、陳信瑜3人未登記黨內初選，傳不排除脫黨參選，恐分裂選票衝擊綠營選情。被點名回鍋參選的高市觀光局長高閔琳也未登記，她今強調，做好做滿，不參戰、也不脫黨參選；另，退出初選的郭原甫亦宣誓不會脫黨參選。
2026九合一選舉
昨天初選登記結束，6個選區進行初選。從去年就被傳出請辭觀光局長投入市議員選舉的高閔琳，並未登記。她今天在臉書以有始有終為題發文，表示不會參選2026高雄市議員選舉。
曾任岡山區議員的高閔琳提到，4年前在多次內部民調第一的前提下，因為拉抬照顧新人不慎初選意外落馬，讓很多人傷心惋惜，也收到許多地方鄉親市民支持者、政治前輩和網友的支持肯定與溫暖鼓勵。
高閔琳說，去年初開始，陸續有鄉親不間斷頻頻表達對她的支持、希望回到地方服務，許多前輩、好友、媒體記者、不分藍綠政黨的議員老同事與議會員工，都曾關心詢問是否回鍋參選。
她今天表達將跟隨陳其邁市長，有始有終、做好做滿，也感謝市長3年前的提攜，讓她有機會繼續為民服務，一展長才。
而在1月底宣布不登記初選的左楠區新人、民進黨全國黨代表郭原甫也宣誓，不會脫黨、不會披掛上陣，更不會以無黨籍身分參選，也不會接受任何形式參選。
不過，左楠區新人薛兆基確定跳過初選、直接投入選舉，三民區前市議員黃淑美昨登記截止日則發聲明追隨黨外民主前輩余登發，以無黨籍身分投入年底選舉，另前鎮小港區前市議員陳信瑜也未登記初選，3人不披民進黨戰袍參選，恐瓜分選票影響選區選情。
