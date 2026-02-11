回鍋參選議員？高市觀光局長高閔琳未登記初選：做好做滿

民進黨高雄市議員初選登記結束，5天42人登記、提名34人，預計8人刷下。薛兆基、黃淑美、陳信瑜3人未登記黨內初選，傳不排除脫黨參選，恐分裂選票衝擊綠營選情。被點名回鍋參選的高市觀光局長高閔琳也未登記，她今強調，做好做滿，不參戰、也不脫黨參選；另，退出初選的郭原甫亦宣誓不會脫黨參選。

昨天初選登記結束，6個選區進行初選。從去年就被傳出請辭觀光局長投入市議員選舉的高閔琳，並未登記。她今天在臉書以有始有終為題發文，表示不會參選2026高雄市議員選舉。

曾任岡山區議員的高閔琳提到，4年前在多次內部民調第一的前提下，因為拉抬照顧新人不慎初選意外落馬，讓很多人傷心惋惜，也收到許多地方鄉親市民支持者、政治前輩和網友的支持肯定與溫暖鼓勵。

高閔琳說，去年初開始，陸續有鄉親不間斷頻頻表達對她的支持、希望回到地方服務，許多前輩、好友、媒體記者、不分藍綠政黨的議員老同事與議會員工，都曾關心詢問是否回鍋參選。

她今天表達將跟隨陳其邁市長，有始有終、做好做滿，也感謝市長3年前的提攜，讓她有機會繼續為民服務，一展長才。

而在1月底宣布不登記初選的左楠區新人、民進黨全國黨代表郭原甫也宣誓，不會脫黨、不會披掛上陣，更不會以無黨籍身分參選，也不會接受任何形式參選。