鄭麗文曝春節後宣布藍白共同政見 黃國昌也回應了
藍白合作成為2026選戰主旋律，國民黨主席鄭麗文昨表示，農曆年後將與民眾黨主席黃國昌宣布藍白共同願景與政見。黃國昌今受訪說，藍白2026年合作要奠基在共同政見和願景之上，也透露雙方政見的對接在今年1月就啟動了。
2026九合一選舉
國民黨、民眾黨持續為2026年地方選舉合作堆疊善意，對於鄭麗文昨談及過年後會有藍白共同願景與政見出爐，顯示藍白合作持續加深，也將建立一定默契及互信。
黃國昌今早在新北新店區的市場掃街被問及此事，他說，藍白2026年的合作要奠基在共同政見和願景之上，雙方政見的對接其實在今年1月就開始進行，對鄭主席的宣布他樂見其成，有了共同政見和願景後，才會有政黨合作的協議。另針對不同縣市，是否再提出其他事項，都是可以再討論的事。
