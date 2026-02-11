鄭麗文曝春節後宣布藍白共同政見 黃國昌也回應了

藍白合作成為2026選戰主旋律，國民黨主席鄭麗文昨表示，農曆年後將與民眾黨主席黃國昌宣布藍白共同願景與政見。黃國昌今受訪說，藍白2026年合作要奠基在共同政見和願景之上，也透露雙方政見的對接在今年1月就啟動了。

國民黨、民眾黨持續為2026年地方選舉合作堆疊善意，對於鄭麗文昨談及過年後會有藍白共同願景與政見出爐，顯示藍白合作持續加深，也將建立一定默契及互信。