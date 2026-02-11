藍營新北市長人選進度 侯友宜、劉和然回應了

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜稱台北市副市長李四川是「從基層打拚上來的優秀公務人員，我們都非常樂觀其成」。記者張策／攝影
國民黨新北市長人選布局持續引發關注，外界關切黨內是否已有共識。新北市長侯友宜今於市政會議後受訪時，強調尊重黨部機制，並稱台北市副市長李四川是「從基層打拚上來的優秀公務人員，我們都非常樂觀其成」，新北市副市長劉和然則表示，一切都順利的逐步推進。

台北市副市長李四川日前表示，將在今日輝達案簽約後，對外說明是否參選新北市長動向。對於外界詢問侯居中協調是否已有結果，侯友宜並未多作說明，僅表示李四川一輩子為國家與市民盡心盡力，「李四川一輩子為國家盡心盡力，能夠為市民多做事、為國家多做事，我們都非常的樂觀其成」。

外界亦盛傳，國民黨新北市長人選可能於2月13日晚間、農曆年前，在先嗇宮花燈活動中揭曉，被問及是否會出席花燈活動，侯友宜表示，2月13日為春節放假前一天，行程相當繁忙，將以市政工作為最主要安排，不僅要進行交通視導，也會前往第一線慰問基層同仁的整備情形。

針對相關協調進度，新北市副市長劉和然則表示，目前一切仍依照黨部節奏推進，整個過程「非常順利，且逐步在前進」。至於是否已進行多次協調，劉和然強調，相關內容均尊重黨部統一對外發言，不便多作說明。

至於是否出席2月13日先嗇宮花燈活動，劉和然指出，活動如何規畫仍須尊重黨部安排，個人行程並未排定參與。談及春節期間行程，他則表示，過年將先返回彰化陪伴長輩，之後再回到新北市。

新北市副市長劉和然則表示，目前一切仍依照黨部節奏推進，整個過程「非常順利，且逐步在前進」。記者張策／攝影
