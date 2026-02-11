快訊

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

科學人／每天外帶一杯熱咖啡…小心一年恐吞36萬顆塑膠微粒

嘉市議員選戰政治家族郭家3人再戰 堂兄弟東區二度同台競選

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
年底嘉義市議員選舉，藍營前副議長郭明賓兒子、議員郭定緯（左）拚連任，其堂兄、前議員郭文居（右）捲土重來，再戰東區，加上郭文居弟媳、現任議員黃思婷（中）轉戰西區拚連任，郭家3人分別在東、西區投入選戰，郭家參政攻防戰再續，備受關注。圖／聯合報資料照片
年底嘉義市議員選舉，藍營前副議長郭明賓兒子、議員郭定緯（左）拚連任，其堂兄、前議員郭文居（右）捲土重來，再戰東區，加上郭文居弟媳、現任議員黃思婷（中）轉戰西區拚連任，郭家3人分別在東、西區投入選戰，郭家參政攻防戰再續，備受關注。圖／聯合報資料照片

年底嘉義市議員選舉，藍營前副議長郭明賓兒子、議員郭定緯拚連任，其堂兄、前議員郭文居捲土重來，再戰東區，加上郭文居弟媳、現任議員黃思婷轉戰西區拚連任，郭家3人分別在東、西區投入選戰，郭家參政攻防戰再續，備受關注。

2026九合一選舉

郭定緯出身政治世家，父親前副議長郭明賓因涉案喪失參選資格，兒子接棒參政，成功讓郭定緯順利當選議員，郭定緯上任積極經營基層服務，問政成績獲好評，可望獲國民黨提名角逐連任。郭家人相爭非首次，過去郭明賓與姪子郭文居同在東區競選，叔姪對壘讓支持者陷入兩難，選舉結果2人都當選，但選戰過程激烈競爭，讓家族關係一度出現裂痕，本屆郭文居與郭定緯堂兄弟再度同區選舉，結果郭文居落選，年底堂兄弟2度同區競選，選情更激烈。

郭文居曾是棒球國手，轉戰政壇後以推動社區活動與地方服務建立口碑。但議員任內涉及幽靈人口案件，遭撤銷當選資格失去參選權利，之後改推護理師出身的弟媳黃思婷披掛上陣，延續政治。郭文居與胞弟郭福利分別在東、西區經營餐廳，黃思婷當選後表現穩健，在議會建立知名度，為避免與大伯郭文居東區票源重疊，在地方政壇人士協調下，轉戰西區當選。此次將在西區尋求連任。

政壇人士指出，郭家長年深耕基層，地方組織與支持者基礎深厚，議會展現影響力，郭家3成員各自擁有支持族群，但堂兄弟同區競爭，選情發展充滿變數。郭家政治勢力是否能延續優勢，或因內部競爭產生消長效應，成為年底議員選戰觀察焦點。

議員 兄弟
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節前垃圾暴增嘉市清潔隊加班應戰 春假設7處定點收運

嘉市長選戰4參選人看板大車拚 藍白整合卡關暗潮洶湧

趕赴尾牙聚餐心急釀禍 嘉市3車連環撞5人驚魂幸無傷

嘉市男涉搶83萬元金項鍊竄逃跌倒落網 5萬交保

相關新聞

影／白營初選民調爆冷門…子弟兵被素人擊敗 黃國昌：一切按制度

民眾黨新北議員初選接連爆冷門，三重蘆洲選區素人陳彥廷擊敗黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸，土樹三鶯選區現任議員黃永昌的兒子黃承...

新北綠議員提名3區要初選 蘇巧慧：找出最強者服務市民

民進黨六都議員初選登記昨截止，預計民調時間會落在3月2日至4月10日間，新北將在11選區中提名34席（不含原住民），其中...

國民黨人選將出爐 蘇巧慧：按自己節奏深入新北大小巷

國民黨新北市長人選最快在本周出爐，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，她參選以來的節奏，就是按照一直以來的步調「我的...

回鍋參選議員？高市觀光局長高閔琳未登記初選：做好做滿

民進黨高雄市議員初選登記結束，5天42人登記、提名34人，預計8人刷下。薛兆基、黃淑美、陳信瑜3人未登記黨內初選，傳不排...

鄭麗文曝春節後宣布藍白共同政見 黃國昌也回應了

藍白合作成為2026選戰主旋律，國民黨主席鄭麗文昨表示，農曆年後將與民眾黨主席黃國昌宣布藍白共同願景與政見。黃國昌今受訪...

藍營新北市長人選進度 侯友宜、劉和然回應了

國民黨新北市長人選布局持續引發關注，外界關切黨內是否已有共識。新北市長侯友宜今於市政會議後受訪時，強調尊重黨部機制，並稱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。