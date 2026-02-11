嘉市議員選戰政治家族郭家3人再戰 堂兄弟東區二度同台競選

年底嘉義市議員選舉，藍營前副議長郭明賓兒子、議員郭定緯拚連任，其堂兄、前議員郭文居捲土重來，再戰東區，加上郭文居弟媳、現任議員黃思婷轉戰西區拚連任，郭家3人分別在東、西區投入選戰，郭家參政攻防戰再續，備受關注。

郭定緯出身政治世家，父親前副議長郭明賓因涉案喪失參選資格，兒子接棒參政，成功讓郭定緯順利當選議員，郭定緯上任積極經營基層服務，問政成績獲好評，可望獲國民黨提名角逐連任。郭家人相爭非首次，過去郭明賓與姪子郭文居同在東區競選，叔姪對壘讓支持者陷入兩難，選舉結果2人都當選，但選戰過程激烈競爭，讓家族關係一度出現裂痕，本屆郭文居與郭定緯堂兄弟再度同區選舉，結果郭文居落選，年底堂兄弟2度同區競選，選情更激烈。

郭文居曾是棒球國手，轉戰政壇後以推動社區活動與地方服務建立口碑。但議員任內涉及幽靈人口案件，遭撤銷當選資格失去參選權利，之後改推護理師出身的弟媳黃思婷披掛上陣，延續政治。郭文居與胞弟郭福利分別在東、西區經營餐廳，黃思婷當選後表現穩健，在議會建立知名度，為避免與大伯郭文居東區票源重疊，在地方政壇人士協調下，轉戰西區當選。此次將在西區尋求連任。

政壇人士指出，郭家長年深耕基層，地方組織與支持者基礎深厚，議會展現影響力，郭家3成員各自擁有支持族群，但堂兄弟同區競爭，選情發展充滿變數。郭家政治勢力是否能延續優勢，或因內部競爭產生消長效應，成為年底議員選戰觀察焦點。